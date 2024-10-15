У Києві хочуть знести Алею пам'яті: побратими й рідні загиблих організували акцію протесту

Основною вимогою звернення активісти зазначили припинити паплюження пам’яті наших Героїв

14 жовтня 2024 року на другу річницю Алеї памʼяті захисників України родичі полеглих, представники громадської та військові вшанували памʼять усіх захисників і захисниць імена яких розміщені на меморіалі.

В рамках акції присвяченій захисту від знищення Алеї памʼяті захисників України пройшов автопробіг в якому прийняли участь більше 60-ти автомобілів.

До автопробігу долучилися представники благодійних організацій та військові. Під час автопробігу були вручені звернення з вимогами та підписами більше тисячі киян та родин загиблих героїв до Офісу Президента, Міністерства культури, Міністерства у справах Ветеранів та Київської міської державної адміністрації.

Основною вимогою звернення активісти зазначили припинити паплюження пам’яті наших Героїв шляхом встановлення торговельної споруди на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, Алеї пам’яті захисників України.

Також в рамках проведення акції активісти звернулися до Посольств США, Великої Британії та Німеччини з проханням підтримати ветеранський рух українців, не допустити паплюження пам’яті загиблих захисників України, оскільки такими кроками міська влада руйнує демократичні принципи та емоційний стан суспільства в цілому.

Активісти вважають, що встановлення будь-якої малої архітектурної форми на прилеглій території до Лукʼянівського кладовища по вулиці Оранжерейній, на якій знаходиться Алея памʼяті захисників України, викликає осуд та спротив у громадських організацій, громадських діячів, воїнів, патріотів – у всіх киян, а також викличе осуд у наших європейських партнерів.

На думку організаторів акції, найбільший цинізм цієї ситуації проявляється в тому, що встановлення торговельної споруди планується зробити з дозволу Київської міської влади під керівництвом мера Віталія Кличка, які мали б поважати памʼять загиблих захисників та сприяти вшановуванню їх жертві, а не надати тимчасовою комісією ганебний дозвіл для встановлення торговельної споруди для своїх «кишенькових працівників».

«Дані дії міської влади за рахунок покладених життів наших захисників є абсолютно неприпустимими в громадському суспільстві України, проявом ганебного ставленння неповаги перш за все до тих, хто за волю та свободу України віддав життя. Ми вимагаємо, негайного скасування даного рішення та недопущення в подальшому встановлення малих архітектурних форм біля Алеї памʼяті захисників України!» – резюмував один із організаторів акції.