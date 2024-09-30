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Ворог вдарив балістикою по Кривому Рогу

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ворог вдарив балістикою по Кривому Рогу
РФ вдарила по Кривому Рогу
фото з відкритих джерел

Росіяни продовжують кожного дня обстрілювати українські мирні міста

У ніч проти 30 вересня росіяни завдали балістичних ударів по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

О 0:39 військові повідомили про загрозу використання російськими окупантами балістичного озброєння з південного напрямку.

Після цього Повітряні сили закликали мешканців Кривого Рогу залишатися в укриттях.

«Повторні пуски в напрямку Кривого Рогу!» – йшлося в повідомленні військових, опублікованому о 0:41.

Приблизно через хвилину з’явилася інформація про вибухи, які були чутні у Кривому Розі.

Додамо, що ворог вночі 30 вересня активно використовував БпЛа типу "Шахед", станом на 01:55 тривога лунала у багатььох регіонах України та в столиці.

Нагадаємо, раніше Сили оборони знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX.

Кількома днями раніше на території Румунії, навпроти українського Ізмаїла, було виявлено уламки ударного безпілотника типу «Шахед».

До слова, в ніч на 20 вересня країна-агресорка РФ атакувала Хмельниччину дронами. Ворожий безпілотник впритул наблизився до Хмельницької атомної електростанції. Влучання в об'єкт не допущено. 

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Теги: Кривий Ріг військові Telegram безпілотник озброєння ворог тривога росіяни

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