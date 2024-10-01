Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції у Лівані

Ізраїль вступає у війну проти бойовиків

ЦАХАЛ почав наступати на півдні Лівану

Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли». Про це повідомила ізраїльська армія у своєму Telegram-каналі.

Війська Ізраїлю, включаючи танки, перетнули кордон та розпочали серію маломасштабних атак, які можуть передувати більшій наступальній операції. Згідно з інформацією ізраїльтян, ЦАХАЛ активізувався у зонах, які вважаються стратегічно важливими для «Хезболли», і закликав до евакуації населення з прикордонних міст​.

Нагадаємо, раніше Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

Ізраїль закликав жителів прикордонних районів південного Лівану до негайної евакуації через близькість до об'єктів угруповання «Хезболла» та через можливий початок наземної операції ЦАХАЛ.

До слова, ліванська армія нібито проводить відступ із позицій, що знаходяться на кордоні з Ізраїлем. Цю непідтверджену інформацію поширюють ряд ЗМІ, серед яких CNN та Reuters.