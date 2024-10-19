Білорусь відправила своїх військових до Росії: мета

Невідомо, скільки військових Білорусь відправила до Росії

Білорусь відправила своїх військовослужбовців до Росії для проходження військових навчань. Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

«Сьогодні ми розпочинаємо наступний етап – відправляємо військовослужбовців зі з'єднань та військових частин, щоб вони могли запозичити передові методики підготовки військ для подальшого впровадження їх у практику підготовки своїх військових частин», – йдеться у повідомленні.

фото: Міноборони Білорусі

Водночас Білорусь не зазначає, скільки військових Білорусь відправила до Росії

Нагадаємо, щонайменше вісім ударних безпілотників «Шахед», якими російська армія в ніч на 18 жовтня атакувала Україну, залітали на територію Білорусі, повідомив моніторинговий проєкт «Білоруський гаюн».

Раніше стало відомо, що Білорусь ухвалила рішення замовчувати факти зальоту російських ударних безпілотників на її територію. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.