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Зеленський дозволив призначати військових на керівні посади в Мінветеранів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський дозволив призначати військових на керівні посади в Мінветеранів
Зеленський вніс до зміни переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями
фото з відкритих джерел

Посаду першого заступника міністра і заступника міністра можуть обійняти військовослужбовці зі званням полковник

Президент України Володимир Зеленський вніс до зміни переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами. Про це йдеться в указі президента №676/2024.

Так, президент дав змогу обіймати військовослужбовцям посади в Міністерстві ветеранів. Зокрема, посади як перший заступник міністра і заступник можуть обійняти військовослужбовці зі званням полковник.

Які посади можуть обіймати військові у Міністерстві ветеранів

  • Перший заступник міністра (посада може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану) – полковник
  • Заступник міністра (посада може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану) – полковник.
  • Директор департаменту – полковник.
  • Заступник директора департаменту – начальник відділу – полковник.
  • Начальник управління – полковник.
  • Заступник начальника управління – начальник відділу – полковник.
  • Начальник самостійного відділу – підполковник.
  • Заступник начальника самостійного відділу – підполковник.
  • Завідувач самостійного сектору – підполковник.
  • Начальник відділу – майор.
  • Заступник начальника відділу – майор.
  • Головний спеціаліст – капітан.
Президент дав змогу обіймати військовослужбовцям посади в Міністерстві ветеранів
Президент дав змогу обіймати військовослужбовцям посади в Міністерстві ветеранів
скріншот

Раніше президент України Володимир Зеленський дозволив у період дії воєнного стану призначати на деякі державні посади військовослужбовців в інтересах оборони держави та її безпеки посади.

Нагадаємо, Мінветеранів запускає проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на держслужбі – е-Карту вакансій.

Як повідомлялося, для держслужбовців-ветеранів відбуваються зміни у типовому положенні про службу управління персоналом. Тобто до роботи в державних органах планують залучити психолога.

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Теги: Міністерство у справах ветеранів ветеран Володимир Зеленський військові чиновник

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