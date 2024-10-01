Зеленський дозволив призначати військових на керівні посади в Мінветеранів

Посаду першого заступника міністра і заступника міністра можуть обійняти військовослужбовці зі званням полковник

Президент України Володимир Зеленський вніс до зміни переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами. Про це йдеться в указі президента №676/2024.

Так, президент дав змогу обіймати військовослужбовцям посади в Міністерстві ветеранів. Зокрема, посади як перший заступник міністра і заступник можуть обійняти військовослужбовці зі званням полковник.

Які посади можуть обіймати військові у Міністерстві ветеранів

Перший заступник міністра (посада може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану) – полковник

Заступник міністра (посада може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану) – полковник.

Директор департаменту – полковник.

Заступник директора департаменту – начальник відділу – полковник.

Начальник управління – полковник.

Заступник начальника управління – начальник відділу – полковник.

Начальник самостійного відділу – підполковник.

Заступник начальника самостійного відділу – підполковник.

Завідувач самостійного сектору – підполковник.

Начальник відділу – майор.

Заступник начальника відділу – майор.

Головний спеціаліст – капітан.

Президент дав змогу обіймати військовослужбовцям посади в Міністерстві ветеранів скріншот

Раніше президент України Володимир Зеленський дозволив у період дії воєнного стану призначати на деякі державні посади військовослужбовців в інтересах оборони держави та її безпеки посади.

Нагадаємо, Мінветеранів запускає проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на держслужбі – е-Карту вакансій.

Як повідомлялося, для держслужбовців-ветеранів відбуваються зміни у типовому положенні про службу управління персоналом. Тобто до роботи в державних органах планують залучити психолога.