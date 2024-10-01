Зеленський дозволив призначати військових на керівні посади в Мінветеранів
Посаду першого заступника міністра і заступника міністра можуть обійняти військовослужбовці зі званням полковник
Президент України Володимир Зеленський вніс до зміни переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами. Про це йдеться в указі президента №676/2024.
Так, президент дав змогу обіймати військовослужбовцям посади в Міністерстві ветеранів. Зокрема, посади як перший заступник міністра і заступник можуть обійняти військовослужбовці зі званням полковник.
Які посади можуть обіймати військові у Міністерстві ветеранів
- Перший заступник міністра (посада може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану) – полковник
- Заступник міністра (посада може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану) – полковник.
- Директор департаменту – полковник.
- Заступник директора департаменту – начальник відділу – полковник.
- Начальник управління – полковник.
- Заступник начальника управління – начальник відділу – полковник.
- Начальник самостійного відділу – підполковник.
- Заступник начальника самостійного відділу – підполковник.
- Завідувач самостійного сектору – підполковник.
- Начальник відділу – майор.
- Заступник начальника відділу – майор.
- Головний спеціаліст – капітан.
Раніше президент України Володимир Зеленський дозволив у період дії воєнного стану призначати на деякі державні посади військовослужбовців в інтересах оборони держави та її безпеки посади.
Нагадаємо, Мінветеранів запускає проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на держслужбі – е-Карту вакансій.
Як повідомлялося, для держслужбовців-ветеранів відбуваються зміни у типовому положенні про службу управління персоналом. Тобто до роботи в державних органах планують залучити психолога.
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