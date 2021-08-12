Як працюватимуть транспортні картки під час локдауну. Пояснення влади Києва

Під час локдауну дозвіл даватиметься на транспортну картку, яку вже придбали мешканці Києва

У тестовому режимі працює система подачі заявок на спецперепустки для проїзду у транспорті

У разі запровадження локдауну в Києві, дозвіл на проїзд у громадському транспорті надаватиметься на транспортну картку, яку вже придбали мешканці міста. Але директор чи директорка підприємства чи організації мають заздалегідь подати заявку. Про це в ефірі Громадського радіо розповів перший заступник голови Київської міської держадміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, місто готується до ймовірного погіршення епідеміологічної ситуації з Covid-19, а тому вирішили зробити перепустки в електронному вигляді для більшої зручності.

«У тестовому режимі працює система подачі заявок. Підприємства, установи та організації усіх форм власності мають змогу заздалегідь оформити свої заявки та мати час для того, щоб пройти необхідні узгодження», – сказав Кулеба.

«На сьогодні форма виглядає наступним чином: зареєструватись у системі може керівник чи керівниця підприємства з електронним ключем. Після того вони заповнюють електронну форму та додають 10 довірених осіб, які матимуть доступ до системи. Ці особи або сам керівник чи сама керівниця надають списки людей, яких вважають за потрібне вносити у цей список», – пояснив Кулеба.

Посадовець нагадав, що зараз у громадському транспорті діють картки старого зразка, нова транспортна карта, а також картка киянина.

«За цими картками можна буде й далі їздити громадським транспортом, якщо будуть запроваджені певні обмеження. Дозвіл даватиметься на транспортну картку, яку вже придбали мешканці та мешканки. Кожна картка має свій індивідуальний номер і серію, тому саме за цим номером буде ідентифікуватись, чи може особа користуватись транспортом», – підкреслив Кулеба.

Як відомо, Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

З 10 серпня запрацювала в тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень.

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