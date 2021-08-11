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    80% «ковідних» хворих у Києві – носії штаму «дельта», – вчений-біохімік

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    Деякі країни вже пережили пік захворювання на штам &laquo;дельта&raquo;. В Україні все тільки починається - 80% «ковідних» хворих у Києві – носії штаму «дельта», – вчений-біохімік
    Деякі країни вже пережили пік захворювання на штам «дельта». В Україні все тільки починається
    Фото з відкритих джерел

    «У Києві ситуація значно тривожніша»

    Перший пік захворювання на коронавірус прийдеться на кінець серпня-початок вересня, розповів в інтерв'ю «Главкому» вчений-біохімік Володимир Галицький.

    Наразі тривожною є ситуація в Києві, оскільки результати таргетного секвенування (визначення мутації коронавірусу) зразків, зібраних місяць-півтора тому, показали, що з усієї кількості інфікованих 80% хворіє на ковід штаму «дельта». Решта пацієнтів – на ковід штаму «альфа».

    «Епідемія Covid-19 має яскраво виражений хвилеподібний перебіг. На відміну від весняної, літньо-осіння епідемічна хвиля має затяжний перебіг. На даний момент хвиля, викликана варіантом «дельта» (лінія B.1.617.2, індійський штам)», – пояснив науковець.

    Деякі країни вже пережили пік захворювання на штам «дельта». В Україні все тільки починається. За результатами того ж визначення мутації коронавірусу, половина «ковідних» пацієнтів в Україні інфікована штамом «дельта», друга половина штамом «альфа».

    Друга хвиля захворюваності на «дельта»-коронавірус припаде на листопад-грудень, прогнозує Галицький.

    «Після першого піку буде мати місце період, протягом якого щоденна кількість нових випадків призупинить різке зростання та буде більш-менш сталою, але це не повинно вводити в оману – через якийсь час епідемія знову перейде до стрімкого росту з другим піком наприкінці осені – на початку зими. Після цього повинно бути швидке згасання літньо-осінньої епідемічної хвилі з мінімумом у навколоноворічний період», – зазначив вчений.

    Таргетне секвенування вважається дорогим методом досліджень, оскільки передбачає розшифрування послідовності вірусного генома, тому вдалось перевірити лише зовсім невелике число зразків і не з усіх регіонів. Наразі в Україні є тест-системи, які проводять аналіз на доступних методах. Отже й виявлення штамів ковіду проводитиметься значно масштабніше.

    Нагадаємо, в США виявили новий небезпечний штам коронавірусу з високою летальністю. Штам, названий йота-штамом, має летальність до 82%.

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    Теги: епідемія час коронавірус Володимир Галицький
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    80% «ковідних» хворих у Києві – носії штаму «дельта», – вчений-біохімік