Як працюють столичні школи та дитсадки після локдауну

Станом на 29 січня жодна столична школа не закрита на карантин

На дистанційному навчанні перебувають шість класів у шести школах Києва

Усі столичні заклади освіти працюють, жодна школи чи дитячий садок не закриті на карантин. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Ситуація з навчальним процесом у столиці – контрольована. На сьогодні в Києві працюють усі школи. Жодна з них не закрита на карантин. На дистанційному навчанні перебувають шість класів у шести школах міста», – сказав мер.

За словами Кличка, усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 108. Також хворіє 91 педагог.

«У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 43 групи у 36 садках. Жоден садочок не закрили на карантин», – повідомив мер.

Наповненість дітей у садках – понад 60%.

«Хочу наголосити, що в усіх комунальних навчальних закладах кілька разів на добу здійснюють прибирання з дезінфікуючими засобами. Посилений і санітарно-епідеміологічний контроль у столових. Також усі вчителі та вихователі обов’язково проходять температурний скринінг, – зазначив мер Києва. – Ми робимо все, щоб наші діти навчалися у звичному режимі. А для школярів, які перебувають на карантині, створені всі можливості для дистанційного навчання».

Нагадаємо, 25 січня усі школи Києва відновили навчальний процес після локдауну. Усі заклади впровадили оновлений санітарний регламент та в повному обсязі забезпечені засобами для дезінфекції.

У разі погіршення епідеміологічної ситуації, столичні заклади освіти перейдуть до змішаної системи навчання. Тобто на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів, а, за потреби, окремі класи, чи закриватимуть на карантин окремі школи.

За минулу добу, 28 січня, у Києві коронавірус виявлено у 361 людини. Це на 35 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 27 січня було 396 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 127833 випадки захворювання на Covid-19.