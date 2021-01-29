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    Снігопад і епідемія: Кличко відзвітував про боротьбу Києва з двома бідами (відео)

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    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Снігопад і епідемія: Кличко відзвітував про боротьбу Києва з двома бідами (відео)
    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Віталій Кличко розповів про ситуацію у столиці

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах боротьби з коронавірусом і наслідками негоди.

    Так, міський голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у лікарнях;
    • про навчальний процес у столиці;
    • про те, як столиця бореться з негодою;
    • про результати перевірок приватних будинків для людей похилого віку.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 28 січня, у Києві коронавірус виявлено у 361 людини. Це на 35 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 27 січня було 396 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 127833 випадки захворювання на Covid-19.

    У Києві другий день поспіль триває снігопад, у ніч на 29 січня температура опустилась з 0°С до -5°С. Прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу, а також обробка протиожеледними засобами не припиняється.

    За прогнозом синоптиків, протягом доби 29 січня погода в Україні погіршиться. Очікуються сильні снігопади і вітер.

    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія снігопад негода коронавірус
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