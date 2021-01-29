Київ уже не в лідерах: за добу виявлено 361 випадок Covid-19

Львівщина обійшла Київ за добовою кількістю нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 28 січня, у Києві коронавірус виявлено у 361 людей. Це на 35 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 27 січня було 396 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 127833 випадки захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 65722 особи (за добу 1735), померли 2335 осіб (за добу 9).

У Київській області зафіксовано 68707 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 326 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 163 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 55548 осіб (за добу 691), померли 1124 людини (за добу 2).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1211593 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 28 січня зафіксовано 5181 хворий на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 28 січня у Києві було підтверджено 127472 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 396 осіб.

У Київській області було 68381 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 163 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.