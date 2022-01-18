Як зробити проїзд для школярів безкоштовним: пояснення КМДА

Тим батькам, які досі не оформили для своїх дітей картку учня, доведеться за них платити у танспорті

Остаточний перехід на новий застосунок має відбутись уже в березні

Проїзд у комунальному транспорті для школярів залишиться безкоштовним, але для цього необхідно оформити електронну картку учня для дитини до 1 березня 2022 року. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Проєкт «Електронна картка учня» розпочато у 2019 році. З того часу столичні заклади освіти неодноразово закликали батьків оформити новий документ, який має стати єдиним для використання у транспорті. Наразі майже для половини учнів уже оформлено та видано новий електронний документ. У той же час решта батьків не квапиться приєднатись до проєкту. Ті, хто досі не оформили для своїх дітей картку учня, мають усвідомити, що чинне законодавство не дає змоги іншим чином надавати можливість безкоштовного проїзду школярам. І в такому випадку батькам доведеться за них платити у громадському транспорті», – зазначив Валентин Мондриївський.

Заступник голови КМДА зауважив, що електронна картка учня – це сучасний застосунок, який не тільки дасть змогу оптимізувати контроль за витратами з міського бюджету на транспорт школярами, а й стане сучасним носієм корисних функцій – як для школярів, так і для їхніх батьків.

«Завдяки електронній картці учня ми зі стовідсотковою точністю можемо оплачувати транспортну послугу, яку надаємо за рахунок міського бюджету учням-киянам. Надалі ми будемо використовувати нові сервіси як додатковий функціонал для карток, що зробить їх ефективним та сучасним інструментом для освітянської сфери, зокрема, для оплати харчування або контролю батьками за оцінками дітей», – підкреслив Валентин Мондриївський.

Остаточний перехід на новий застосунок має відбутись уже в березні.

Нагадаємо, проїзд в електричці з Василькова до Києва, запущеній в кінці грудня 2021 року в рамках проєкту Kyiv City Express, буде безкоштовний до кінця січня 2022 року.

Раніше київський метрополітен нагадав школярам правила проїзду.

Як повідомлялося, у Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів.