У Києві тривають сезонні ярмарки: де купити недорогі продукти

На продуктових ярмарках у столиці можна купити сезонну продукцію

Ярмарки проходять майже в усіх районах столиці

У столиці цього тижня відбудуться сезонні ярмарки, на яких продаватимуть сільськогосподарську продукцію. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Традиційні сільськогосподарські, сезонні ярмарки та продуктові ринки столиці працюють у звичайному режимі, але із дотриманням протиепідемічних вимог

Ярмарки пройдуть:

18 січня (вівторок):

у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

19 січня (середа):

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), просп. Валерія Лобановського, 196-198/22;

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

20 січня (четвер):

у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

у Подільському районі – вул. Юрківська (у межах вулиць Турівської та Межигірської).

21 січня (п’ятниця):

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

у Солом’янському районі – пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна).

22 січня (субота):

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21, вул. Петра Калнишевського, 1-5.

23 січня (неділя):

у Голосіївському районі – вул. Метрологічна, 11-Б-17/1;

у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);

у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

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