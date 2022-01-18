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    У Києві тривають сезонні ярмарки: де купити недорогі продукти

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    На продуктових ярмарках у столиці можна купити сезонну продукцію - У Києві тривають сезонні ярмарки: де купити недорогі продукти
    На продуктових ярмарках у столиці можна купити сезонну продукцію
    фото з відкритих джерел

    Ярмарки проходять майже в усіх районах столиці

    У столиці цього тижня відбудуться сезонні ярмарки, на яких продаватимуть сільськогосподарську продукцію. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

    Традиційні сільськогосподарські, сезонні ярмарки та продуктові ринки столиці працюють у звичайному режимі, але із дотриманням протиепідемічних вимог

    Ярмарки пройдуть:

    18 січня (вівторок):

    • у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
    • у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

    19 січня (середа):

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), просп. Валерія Лобановського, 196-198/22;
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

    20 січня (четвер):

    • у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;
    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • у Подільському районі – вул. Юрківська (у межах вулиць Турівської та Межигірської).

    21 січня (п’ятниця):

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • у Солом’янському районі – пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна).

    22 січня (субота):

    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21, вул. Петра Калнишевського, 1-5.

    23 січня (неділя):

    • у Голосіївському районі – вул. Метрологічна, 11-Б-17/1;
    • у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
    • у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

    До слова, керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні хліб помітно дорожчий, ніж у європейських країнах, через високий податок на додану вартість (ПДВ). В той час, як інші держави в умовах пандемії коронавірусу обмежують експорт та створюють стратегічні запаси зерна, в Україні цього року знехтували продовольчою безпекою.

    Після Нового року в Україні зросли ціни на овочі. Здорожчання торкнулося популярних серед українців овочів борщового набору, болгарського перцю, помідорів, а також огірків.

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    Теги: продукти ціни ПДВ КМДА овочі хліб
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    У Києві тривають сезонні ярмарки: де купити недорогі продукти