  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Погода в Україні 18 листопада буде сонячною та бездощовою

    • Розсилка
    Погода в Україні 18 листопада буде сонячною та бездощовою

    На Сході України буде найхолодніше

    У частині регіонів стовпчик термометра опуститься нижче нуля. Однак на Заході синоптики прогнозують тепло.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях України весь день буде сонячно та тепло. Температура повітря становитиме +8…+11 градусів. Водночас на Сході синоптики прогнозують мороз та сонце. Стовпчик термометра впаде до −1…−3.

    На Півдні країни буде відносно тепліше. Повітря прогріється до +2.+8 градусів. У північних областях синоптики прогнозують сонце та 0…+2 градуси.

    У Києві погода буде сонячною, але прохолодною. Температура повітря максимально прогріється до 0…+2 градусів.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies