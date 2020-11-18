Погода в Україні 18 листопада буде сонячною та бездощовою
На Сході України буде найхолодніше
У частині регіонів стовпчик термометра опуститься нижче нуля. Однак на Заході синоптики прогнозують тепло.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях України весь день буде сонячно та тепло. Температура повітря становитиме +8…+11 градусів. Водночас на Сході синоптики прогнозують мороз та сонце. Стовпчик термометра впаде до −1…−3.
На Півдні країни буде відносно тепліше. Повітря прогріється до +2.+8 градусів. У північних областях синоптики прогнозують сонце та 0…+2 градуси.
У Києві погода буде сонячною, але прохолодною. Температура повітря максимально прогріється до 0…+2 градусів.