Погода в Україні 18 листопада буде сонячною та бездощовою

На Сході України буде найхолодніше

У частині регіонів стовпчик термометра опуститься нижче нуля. Однак на Заході синоптики прогнозують тепло.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях України весь день буде сонячно та тепло. Температура повітря становитиме +8…+11 градусів. Водночас на Сході синоптики прогнозують мороз та сонце. Стовпчик термометра впаде до −1…−3.

На Півдні країни буде відносно тепліше. Повітря прогріється до +2.+8 градусів. У північних областях синоптики прогнозують сонце та 0…+2 градуси.

У Києві погода буде сонячною, але прохолодною. Температура повітря максимально прогріється до 0…+2 градусів.