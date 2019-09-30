Яскравий початок: театральний сезон у Києві відкрився дев’ятьма прем’єрами



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У столиці стартував театральний сезон

Очікуються ще дві театральні прем’єри

У вересні у Києві стартував чи не найяскравіший театральний сезон. Цього року театральний сезон київські театри відкрили приголомшливими 9-ма прем’єрами.

Про це повідомили у Департаменті культури КМДА.

Найбільш яскравими стали «1984» у Театрі на Подолі, мюзикл «Сімейка Адамсів» у Київському театрі оперети, балет «Вій» у «Київ Модерн-Балет», опера «Весілля Фігаро» у Київському театрі опери та балету для дітей та юнацтва та «Андроїд. Номер на твоїй спині» Малого театру. Очікується ще 2 прем’єри: «Торжество єства людського» та «Одіссея Ніко» створення яких, як і вищеназваних прем’єр, стало можливим через надання фінансової допомоги з бюджету міста на розвиток мистецького продукту.

«Із 2008 року бюджетні кошти не виділялися на нові вистави. Але цьогоріч до початку нового театрального сезону театри отримали такий собі «апгрейд»: Театр Золоті Ворота, Малий театр, Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня», Театр маріонеток повністю змінили афішу та здійснили ребрендинг, а КМАТОБ (Київська опера) та Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі докорінно змінили логотип, візуальний ряд та інтер’єр приміщення. На сьогодні ми маємо абсолютно оновлені мистецькі заклади: як візуально, так й ідейно», – підкреслила директор Департаменту культури Діана Попова.

У жовтні відбудеться ІІІ-й Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок «pUр.pet», який теж стане знаковою подією до відкриття сезону, а грудень запам’ятається Міжнародним фестивалем циганського мистецтва «Амала» і театральним конгресом «Театр крокує Європою». Також важливою подією стане міжнародний музичний форум «Operetta Grand Music».

У столиці нарешті мистецтво почало отримувати достойне фінансування з міського бюджету і давати дуже якісний продукт для вибагливої київської публіки.