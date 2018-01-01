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    З початку лютого у Києві на кір захворіли 13 людей

    Епідемія кору нарощує темп
    Директор ДУ "Київський міський лабцентр МОЗ" Сергій Чумак заявив, що з початку лютого на кір у Києві захворіли 13 громадян, 10 із них – діти. Про це він розповів у коментарі телеканалу «112 Україна». «Кір на сьогодні нарощує свої темпи, і ми щодня реєструємо практично по два-три випадки. Взагалі за цей період часу у
    • Сьогодні, 10:09
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    Епідемія кору нарощує темп

    Директор ДУ "Київський міський лабцентр МОЗ" Сергій Чумак заявив, що з початку лютого на кір у Києві захворіли 13 громадян, 10 із них – діти. Про це він розповів у коментарі телеканалу «112 Україна».

    «Кір на сьогодні нарощує свої темпи, і ми щодня реєструємо практично по два-три випадки. Взагалі за цей період часу у нас зареєстровано 151 випадок, з них 98  - діти. Якщо взяти тільки лютий, то за п'ять днів ми вже зареєстрували 13 випадків, 10 з них - діти», – зазначив він.

    Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що за останні тижні в Україні зафіксовано до 700 випадків кору, без тенденції до зменшення.

    МОЗ діти Україна
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