Київ у сніговому полоні: зупиняються автобуси, затримуються трамваї і тролейбуси
Громадський транспорт у Києві працює без дотримання графіка руху
У Києві третій день утримуються складні погодні умови. У ніч на 10 лютого у столиці знову йшов сніг. У зв’язку з цим на громадському транспорті введено оперативне положення.
Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».
«Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту у зв'язку з складними погодними умовами. Рух транспорту без дотримання графіка руху», – сказано в повідомленні.
Наразі призупинено рух автобусів №64 у зв'язку з складними погодними умовами. На місце направлено відповідальну службу міста.
Також затримується рух трамваїв №8, 22, 29 по вул. Привокзальна з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Вранці затримувався рух тролейбусів №24, 25, 28 по вул. Світлицького в напрямку проспекту Свободи з технічних причин. На місце було направлено відповідальну службу підприємства. Рух відновлено о 07:40.
Також вранці затримувався рух трамваїв №8, 22, 28, 29, 33к по вул. Стальського - вул. Курнатовського в напрямку бульвару Перова з технічних причин. На місце було направлено відповідальну службу підприємства. Рух відновлено о 08:05, курсування з відхиленням від графіка.
Як відомо, з понеділка, 8 лютого, у Києві тривають сильні снігопади.
З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.
За прогнозом синоптиків, 10 лютого в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі помірний, місцями істотний сніг. Температура повітря вдень -3...-5 градусів, вночі -7...-9 градусів.
Вранці 10 лютого затори скували дороги Києва.