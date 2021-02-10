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    Київ у сніговому полоні: зупиняються автобуси, затримуються трамваї і тролейбуси

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    Вранці людям складно виїхати на роботу - Київ у сніговому полоні: зупиняються автобуси, затримуються трамваї і тролейбуси
    Вранці людям складно виїхати на роботу
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Громадський транспорт у Києві працює без дотримання графіка руху

    У Києві третій день утримуються складні погодні умови. У ніч на 10 лютого у столиці знову йшов сніг. У зв’язку з цим на громадському транспорті введено оперативне положення.

    Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

    «Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту у зв'язку з складними погодними умовами. Рух транспорту без дотримання графіка руху», – сказано в повідомленні.

    Наразі призупинено рух автобусів №64 у зв'язку з складними погодними умовами. На місце направлено відповідальну службу міста.

    Також затримується рух трамваїв №8, 22, 29 по вул. Привокзальна з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

    Вранці затримувався рух тролейбусів №24, 25, 28 по вул. Світлицького в напрямку проспекту Свободи з технічних причин. На місце було направлено відповідальну службу підприємства. Рух відновлено о 07:40.

    Також вранці затримувався рух трамваїв №8, 22, 28, 29, 33к по вул. Стальського - вул. Курнатовського в напрямку бульвару Перова з технічних причин. На місце було направлено відповідальну службу підприємства. Рух відновлено о 08:05, курсування з відхиленням від графіка.

    Як відомо, з понеділка, 8 лютого, у Києві тривають сильні снігопади. 

    З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами. 

    За прогнозом синоптиків, 10 лютого в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі помірний, місцями істотний сніг. Температура повітря вдень -3...-5 градусів, вночі -7...-9 градусів.

    Вранці 10 лютого затори скували дороги Києва.

    Теги: Київ громадський транспорт дороги снігопад негода
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