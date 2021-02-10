Київ у сніговому полоні: зупиняються автобуси, затримуються трамваї і тролейбуси

Громадський транспорт у Києві працює без дотримання графіка руху

У Києві третій день утримуються складні погодні умови. У ніч на 10 лютого у столиці знову йшов сніг. У зв’язку з цим на громадському транспорті введено оперативне положення.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

«Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту у зв'язку з складними погодними умовами. Рух транспорту без дотримання графіка руху», – сказано в повідомленні.

Наразі призупинено рух автобусів №64 у зв'язку з складними погодними умовами. На місце направлено відповідальну службу міста.

Також затримується рух трамваїв №8, 22, 29 по вул. Привокзальна з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Вранці затримувався рух тролейбусів №24, 25, 28 по вул. Світлицького в напрямку проспекту Свободи з технічних причин. На місце було направлено відповідальну службу підприємства. Рух відновлено о 07:40.

Також вранці затримувався рух трамваїв №8, 22, 28, 29, 33к по вул. Стальського - вул. Курнатовського в напрямку бульвару Перова з технічних причин. На місце було направлено відповідальну службу підприємства. Рух відновлено о 08:05, курсування з відхиленням від графіка.

Як відомо, з понеділка, 8 лютого, у Києві тривають сильні снігопади.

З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.

За прогнозом синоптиків, 10 лютого в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі помірний, місцями істотний сніг. Температура повітря вдень -3...-5 градусів, вночі -7...-9 градусів.

Вранці 10 лютого затори скували дороги Києва.