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    Сніг та дощ: прогноз погоди в Україні на 10 лютого

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    Сніг та дощ: прогноз погоди в Україні на 10 лютого

    Снігопади не відступлять, але місцями потеплішає до весняних +11

    Прогноз погоди в Україні на 10 лютого: у західних, північних і центральних областях - сніг, місцями значний сніг, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях вдень з дощем.

    Про це повідомляє Укгідрометцентр.

    На заході України хмарно, уночі невеликий, місцями помірний сніг, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 3-8 м/с.

    Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень -2...-7 градусів.

    У Карпатах вночі помірний, місцями істотний сніг, вдень невеликий дощ, температура вночі -1...-6 градусів, вдень 0...+5 градусів.

    На півночі України хмарно, вночі помірний, місцями істотний сніг, вдень невеликий, місцями помірний сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

    Температура повітря вночі -5...-10 градусів, на північному сході до -15 градусів; вдень -4...-9 градусів.

    У центрі України хмарно, вночі сніг, вдень сніг з дощем, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

    Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень 0...+5 градусів.

    На сході України хмарно, вночі без істотних опадів, вдень дощ та мокрий сніг, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

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    Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень 0...+5 градусів.

    На півдні України хмарно, вночі без істотних опадів, вдень місцями дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, удень +6...+11 градусів.

    Поки в Україні вирує негода, за прогнозом погоди на середу, 10 лютого, в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі помірний, місцями істотний сніг.
    Температура повітря вдень -3...-5 градусів, вночі -7...-9 градусів.

    Теги: прогноз погоди повітря вітер негода дощ
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