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    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)

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    У столиці працюють снігоплавильні машини - Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    У столиці працюють снігоплавильні машини
    Фото: Київавтодор

    За ніч з Києва вивезли понад 3 тис. тонн снігу

    У ніч на 10 лютого дорожники продовжили очищати Київ від снігу, оскільки близько першої години ночі розпочався новий снігопад.

    Вночі було задіяно 441 одиниця спецтехніки і 251 працівник у складі 40 бригад з ручного прибирання. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Нині кількість техніки збільшено до 472 одиниць. А також залучено понад 500 працівників у складах бригад з ручного прибирання.

    Разом із посиленим очищенням місту тривають роботи з вивезення снігу. За ніч вивезено понад 3 тис. тонн. Працювали і мобільні снігоплавильні комплекси.

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    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)
    Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)

    Київавтодор закликає водіїв утриматись від поїздок на власних авто. Зменшення навантаження, зокрема на автомобільний трафік, дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди. «Аби дорожня техніка могла безперешкодно почистити місто, не лишайте машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах», - закликають дорожники водіїв.

    Як повідомлялося, вранці 10 лютого затори скували дороги Києва. Затримуються рух трамваїв, тролейбусів і автобусів. На громадському транспорті введено оперативне положення.

    За прогнозом синоптиків, 10 лютого в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі помірний, місцями істотний сніг. Температура повітря вдень -3...-5 градусів, вночі -7...-9 градусів.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад негода
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