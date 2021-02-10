Із Києва вивозять тисячі тонн снігу: як рятують місто з полону стихії (фото)

За ніч з Києва вивезли понад 3 тис. тонн снігу

У ніч на 10 лютого дорожники продовжили очищати Київ від снігу, оскільки близько першої години ночі розпочався новий снігопад.

Вночі було задіяно 441 одиниця спецтехніки і 251 працівник у складі 40 бригад з ручного прибирання. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Нині кількість техніки збільшено до 472 одиниць. А також залучено понад 500 працівників у складах бригад з ручного прибирання.

Разом із посиленим очищенням місту тривають роботи з вивезення снігу. За ніч вивезено понад 3 тис. тонн. Працювали і мобільні снігоплавильні комплекси.

Київавтодор закликає водіїв утриматись від поїздок на власних авто. Зменшення навантаження, зокрема на автомобільний трафік, дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди. «Аби дорожня техніка могла безперешкодно почистити місто, не лишайте машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах», - закликають дорожники водіїв.

Як повідомлялося, вранці 10 лютого затори скували дороги Києва. Затримуються рух трамваїв, тролейбусів і автобусів. На громадському транспорті введено оперативне положення.

За прогнозом синоптиків, 10 лютого в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі помірний, місцями істотний сніг. Температура повітря вдень -3...-5 градусів, вночі -7...-9 градусів.