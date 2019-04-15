  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За тиждень Київ «мінували» 47 разів

    • Розсилка
    За тиждень Київ «мінували» 47 разів

    З початку року рятувальники здійснили 122 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста

    Впродовж минулого тижня (з 8 до 14 квітня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 340 виїздів.

    За даний період ліквідовано 168 пожеж та 5 аварій, 59 разів надавалась допомога столичним мешканцям та іншим міським службам. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    Крім того, підрозділи гарнізону здійснили 47 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 122 таких виїзди.

    В екосистемах міста за вказаний період виникло 69 пожеж загальною площею 38,17 га. Всього з початку року здійснено 287 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 114,547 га.

    Як повідомлялося, у неділю, 14 квітня, ввечері в Києві евакуювали персонал і відвідувачів гіпермаркетів «Ашан». Близько 19:00 до всіх магазинах прибули рятувальники, вибухотехніки і поліція. Також цього дня в Києві евакуювали і торгово-розважальний комплекс «Маггелан». 

    До 23:00 всі супермаркети «Ашан» перевірили правоохоронці. Підозрілих предметів не виявили.

    Крім того, у неділю вдень протягом години до поліції Києва надійшло п’ять анонімних повідомлень про замінування чотирьох готелів на вулицях Хрещатик, Ірининська і Михайлівська , а також міжнародного центру сучасного мистецтва та торгового центру на вулиці Басейній.

    Читайте також
    Київ ДСНС замінування рятувальники поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ