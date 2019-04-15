За тиждень Київ «мінували» 47 разів



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З початку року рятувальники здійснили 122 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста

Впродовж минулого тижня (з 8 до 14 квітня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 340 виїздів.

За даний період ліквідовано 168 пожеж та 5 аварій, 59 разів надавалась допомога столичним мешканцям та іншим міським службам. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Крім того, підрозділи гарнізону здійснили 47 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 122 таких виїзди.

В екосистемах міста за вказаний період виникло 69 пожеж загальною площею 38,17 га. Всього з початку року здійснено 287 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 114,547 га.

Як повідомлялося, у неділю, 14 квітня, ввечері в Києві евакуювали персонал і відвідувачів гіпермаркетів «Ашан». Близько 19:00 до всіх магазинах прибули рятувальники, вибухотехніки і поліція. Також цього дня в Києві евакуювали і торгово-розважальний комплекс «Маггелан».

До 23:00 всі супермаркети «Ашан» перевірили правоохоронці. Підозрілих предметів не виявили.

Крім того, у неділю вдень протягом години до поліції Києва надійшло п’ять анонімних повідомлень про замінування чотирьох готелів на вулицях Хрещатик, Ірининська і Михайлівська , а також міжнародного центру сучасного мистецтва та торгового центру на вулиці Басейній.