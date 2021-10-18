За тиждень у Києві на грип захворіли майже 16 тис. осіб

Минулого тижня в Києві на грип і ГРВІ захворіло понад 7,4 тис. дітей

У Києві спостерігається зниження захворюваності на 13,1% порівняно з попереднім тижнем

У Києві за минулий тиждень, з 11 до 17 жовтня, зареєстровано 15,8 тис. хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 33,2%. Наразі показник захворюваності становить 533,1. Про це повідомили в державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує пресслужба КМДА.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 13,1% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 7452 (зниження на 14,2%), дорослих – 8339 осіб (зниження на 14,2%).

У структурі захворюваності діти становлять 47,2%, а на попередньому тижні – 47,8%. Із них 50,4% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 3756 випадків.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 1339 осіб, із них 150 дітей.

Як повідомлялося, в Києві розпочався сезон підвищеної захворюваності на грип і ГРВІ

В Україну надійшли вакцини від грипу трьох виробників.

Раніше імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого

До слова, вчені виявили, що щеплення від грипу знижують ризик розвитку деменції.

Як писав «Главком», завдяки протиепідемічним заходам проти коронавірусної інфекції у минулому епідемічному сезоні поширеність грипу була значно меншою, ніж у попередні роки (до появи Covid-19). Через це у соціальних мережах почали точитися розмови про необов’язковість вакцинації від грипу – до слова, з року в рік в Україні вакцинувалися від грипу менше 1% людей.

Професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін повідомив, що під час досліджень вчені не виявили будь-яких негативних наслідків від поєднання щеплень від грипу та коронавірусу.



