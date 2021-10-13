Цієї осені світ може зустрітися із твіндемією: що це означає

Твіндемія – це подвійна пандемія коронавірусу та грипу

У цьому сезоні епідемія грипу може бути масштабною. А висока патогенність штаму «Дельта» може стати причиною небезпечного поєднання інфекційних захворювань або твіндемії. Про це пише ScinceAlert

Вчені з Університету Піттсбурга повідомили про загрозу «твіндемії» – поєднання епідемій двох вірусів. Науковці побоюються, що сезон грипу може співпасти зі зростанням кількості хворих на коронавірус.

Моделювання, яке провели вчені, свідчить про те, що торішній сезон грипу минув без особливих сплесків захворювань.

Зниження рівня захворюваності на грип, за словами вчених, було спричинене карантинними заходами проти Covid-19, які спрацювали також і проти грипу. Однак цьогоріч вірус може бути сильнішим, оскільки люди уже не так суворо дотримуються карантинних умов.

Крім того, природний імунітет до вірусу грипу формується в результаті його циркуляції серед населення. Оскільки, минулого року захворюваність була низькою – імунітету серед населення фактично немає, як наслідок – ризики захворіти на грип – вищі.

Варто зауважити, що наразі не було історичних прикладів одночасних епідемій. Тому епідеміологічні та статистичні методи не підходять для прогнозування майбутнього осінньо-зимового періоду.

Вчені провели два моделювання того, як торішній сезон грипу може вплинути на кількість захворювань у 2021-2022 роках. Обидва з них показали, що в цьому році очікується набагато більше число заражень грипом, ніж зазвичай.

нагадаємо, державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про переведення Херсонської області у «червону зону» карантину з 15 жовтня.

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