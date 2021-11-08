В Ірпені молодик до смерті побив перехожого (фото)

Поліція затримала 21-річного підозрюваного у вбивстві

4 листопада в Ірпені в парку «Незнайка» було виявлено чоловіка без свідомості. На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та швидка медична допомога. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили, що напередодні 34-річний житель міста Бориспіль відпочивав в Ірпені. Між ним та 21-річним перехожим раптово виникла сварка, в результаті якої молодик наніс бориспільчанину тілесні ушкодження, що спричини смерть.

Поліцейські встановили особу зловмисника та затримали в порядку ст.208 КПК України.

За даним фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Як повідомлялося, минулого тижня у столичному районі Позняки між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них завдав іншому смертельного ножового поранення.