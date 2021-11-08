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    Столичний суд виніс вирок двом чоловікам за вбивство заради смартфонів

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    Один із нападників завдав смертельного удару чоловіку по голові - Столичний суд виніс вирок двом чоловікам за вбивство заради смартфонів
    Один із нападників завдав смертельного удару чоловіку по голові
    фото з відкритих джерел

    У відселеному будинку на Печерську зловмисники напали на чоловіка та жінку

    Печерський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок двом чоловікам за розбійний напад та вбивство. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами обвинувачення, у грудні 2019 року двоє чоловіків, будучи обізнаними, що в одному із відселених будинків на території Печерського району проживають чоловік і жінка, вирішили напасти на них з метою заволодіння їхніми речами.

    Заставши потерпілих у будинку, зловмисники почали вимагати віддати їм цінні речі, однак після відмови жорстоко побили жінку, а чоловіку, який намагався її захистити, один з нападників завдав смертельного удару дерев’яним брусом по голові.

    Надалі обвинувачені відібрали в жінки каблучку та два мобільних телефони, які один з розбійників збув у підземному переході неподалік місця вчинення злочину.

    Попри невизнання вини обома обвинуваченими, колегія Печерського районного суду Києва погодилася з доводами прокурора та визнала обвинувачених винними.

    Одного із чоловіків, дії якого кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 КК України, засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його спільнику, який здійснив ще й умисне вбивство, за п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Як повідомлялося, минулого тижня у столичному районі Позняки між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них завдав іншому смертельного ножового поранення.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал вбивство
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    Столичний суд виніс вирок двом чоловікам за вбивство заради смартфонів