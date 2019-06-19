За вбивство учасника АТО під Києвом молодика засуджено до 13 років тюрми



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Чоловік завдав учаснику АТО кілька ударів ножем в спину

У суді обвинувачений свою вину не визнав

Вироком Вишгородського районного суду Київської області 35-річного чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі за умисне протиправне позбавлення життя учасника АТО. Про це повідомила пресслужба прокуратури Київщини.

«Доведено, що 5 грудня 2017 року засуджений спільно з чотирма товаришами в м. Вишгород у своєму помешканні розпивали спиртні напої. Тоді ж, будучи в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті політичних мотивів між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Коли конфлікт майже був припинений, двоє осіб залишили квартиру зловмисника і на сходовій клітці чекали біля дверей ліфту. Засуджений не залишаючи бажання вбити потерпілого, який виявився учасником АТО, взяв з квартири ніж та наздогнав їх, де в під’їзді біля ліфту завдав потерпілому кілька ударів ножем в спину», - розповіли у прокуратурі.

Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

У суді обвинувачений свою вину не визнав. «Однак, його винуватість в інкримінованому злочині повністю підтверджується сукупністю досліджених в суді доказів», - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, у місті Сквира Київської області стався озброєний напад на бригаду екстреної медичної допомоги. Прибувши на місце виклику, двоє жінок медиків, замість допомагати хворій, були змушені рятуватися від п’яної озброєної ножем жінки, яка відкривши двері квартири одразу ж на них напала.

18 червня у лікарні швидкої медичної допомоги у Києві пацієнт із ножем накинувся на медперсонал.