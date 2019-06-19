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    У київській лікарні неадекватний пацієнт накинувся з ножем на медиків (фото)

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    Інцидент стався у палаті інтенсивної терапії - У київській лікарні неадекватний пацієнт накинувся з ножем на медиків (фото)
    Інцидент стався у палаті інтенсивної терапії
    Фото: Київ оперативний

    Чоловік перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння одночасно

    У вівторок, 18 червня, у лікарні швидкої медичної допомоги у Києві стався жахливий інцидент: пацієнт із ножем накинувся на медперсонал.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    «Один з громадян, доставлених у стані традиційного «міксу» (алкогольного та наркотичного сп'яніння одночасно), після надання йому медичної допомоги вихопив ніж та вчинив напад на медичний персонал», - йдеться в повідомленні.

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    Це сталося у палаті інтенсивної терапії, де лежать люди у вкрай важкому стані. 

    На виклик негайно прибув наряд муніципальної охорони і заспокоїв порушника та унеможливив небезпеку для оточуючих.

    Порушника було передано наряду поліції.

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    У київській лікарні неадекватний пацієнт накинувся з ножем на медиків (фото)
    У київській лікарні неадекватний пацієнт накинувся з ножем на медиків (фото)

    Нагадаємо, у місті Сквира Київської області стався озброєний напад на бригаду екстреної медичної допомоги. Прибувши на місце виклику, двоє жінок медиків, замість допомагати хворій, були змушені рятуватися від п’яної озброєної ножем жінки, яка відкривши двері квартири одразу ж на них напала.

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