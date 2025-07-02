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«Розумний» світлофор з'явився на жвавому переході у Деснянському районі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Розумний» світлофор з'явився на жвавому переході у Деснянському районі (фото)
Раніше в цьому місці були облаштовані нерегульовані пішохідний перехід і велопереїзд
фото: КМДА

Для безпечного переходу через вулицю пішоходам потрібно скористатися сенсорною кнопкою, що викликає зелене світло

На пішохідному переході навпроти будинку № 12 на вул. Милославській впроваджено світлофорне регулювання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху».

Зазначається, що раніше в цьому місці були облаштовані нерегульовані пішохідний перехід і велопереїзд. Та, враховуючи житлову забудову, розміщення переходу поруч із зупинками громадського транспорту, з’їзд із кільцевої розв’язки та шість смуг руху транспорту перехід обладнали світлофорним регулюванням.

Світлофор на вулиці Милославській
Світлофор на вулиці Милославській
фото: КМДА

«Для безпечного переходу через вулицю пішоходам потрібно скористатися сенсорною кнопкою, що викликає зелене світло», – пояснили Центрі.

Сенсорка кнопка на пішохідному переході на вул. Милославській
Сенсорка кнопка на пішохідному переході на вул. Милославській
фото: КМДА

Як нагадують у підприємстві, для виклику режиму звукового супроводу для людей з порушеннями зору, знизу розміщена спеціальна кругла кнопка зі стрілкою, що вказує напрям для переходу. Для велосипедистів також розміщені велосипедні світлофори та кнопки виклику зеленого світла на велопереїзді.

Нагадаємо, на вулиці Вербицького, навпроти будинку № 10, запрацював новий світлофорний об’єкт. Під час будівництва було враховано потреби безбар’єрного простору

Раніше у Дарницькому районі столиці, на перетині вулиць Єлизавети Чавдар та Григорія Ващенка, запрацював новий світлофорний об’єкт, розроблений з урахуванням принципів безбар’єрності для підвищення безпеки пішоходів. На об’єкті облаштували вісім пішохідних та сім транспортних світлофорів. За їх допомогою безпечно розподіляються потоки автомобілів і пішоходів у всіх напрямках.

Також у столиці завершили облаштування нового регульованого пішохідного переходу, що дублює підземний перехід через вулицю Хрещатик. Відтепер кияни та гості міста можуть перетинати одну з центральних вулиць, скориставшись наземним переходом, розташованим праворуч від вулиці Прорізної, біля станції метро «Хрещатик».

Теги: Київ дороги безпека

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