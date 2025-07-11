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Нардеп Шевченко отримав нову підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нардеп Шевченко отримав нову підозру
Нардепу інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
фото: Yan Dobronosov/Facebook

За даними слідства, народний депутат неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесу, політики та самопроголошеним президентом країни

За матеріалами ДБР та СБУ генеральний прокурор повідомив про нову підозру чинному народному депутату України. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідство не називає ім'я підозрюваного, але джерела РБК-Україна підтверджують, що йдеться про нардепа Євгенія Шевченка.

За даними слідства, народний депутат неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесу, політики та самопроголошеним президентом країни. Посилаючись на ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози нападу російських військ з території Білорусі. У ході розслідування було також задокументовано, що народний депутат використав свої особисті політичні та економічні зв’язки у Білорусі для оборудок з постачанням білоруських мінеральних добрив в Україну.

«Українське підприємство сплатило кошти за міндобрива, але білоруська сторона затягувала виконання зобов’язань. Депутат скористався цією ситуацією та почав розповідати підприємцям, що нібито немає всіх необхідних дозволів на перевезення вантажу. Він достеменно знав про їх наявність, але під виглядом «вирішення» відсутньої проблеми вимагав укласти договір про надання консультаційних послуг із підконтрольним йому суб’єктом господарювання. Загальна сума договору склала 14,5 млн грн», – йдеться у повідомленні.

При цьому, як стверджує слідство, депутат заявляв, що без такого договору мінеральні добрива поставлені не будуть. Опинившись у залежності від дій депутата та намагаючись отримати вже раніше оплачену продукцію, українське підприємство було змушене погодитися на його умови, укласти відповідний договір і здійснити додаткову оплату послуг.

«Отримані кошти – 14,5 млн грн, депутат використав їх для придбання трьох автомобілів преміумкласу – «Porsche Macan», «BMW X5M» (2021 року випуску) та «Mercedes-Benz AMG» (2022 року випуску), які оформив на підконтрольних осіб. Задекларована сумарна митна вартість цих транспортних засобів перевищує €250 тис.», – зазначає ДБР.

Нагадаємо, 14 листопада 2024 року Євгену Шевченку було повідомлено про підозру у державній зраді. Зазначається, що нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України.

Згодом він отримав ще нову підозру у державній зраді. «Служба безпеки та ДБР викрили на нових злочинах чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду. За результатами комплексних заходів і довготривалих експертиз встановлено, що парламентар працював на країну-агресора не лише до, але й після повномасштабного вторгнення», – йдеться в повідомленні СБУ.

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Теги: ДБР підозра Євген Шевченко шахрайство

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