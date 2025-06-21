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Жорстоке убивство семирічної дівчинки в Одесі: підозрюваного взято під варту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Жорстоке убивство семирічної дівчинки в Одесі: підозрюваного взято під варту
За скоєне підозрюваному загрожує довічне ув’язнення
фото: od.npu.gov.ua

За клопотанням слідчих суд відправив 31-річного чоловіка під варту без права внесення застави

В Одесі під варту відправили підозрюваного у вбивстві семирічної Соломії, що зникла ввечері 18 червня, коли каталася на самокаті біля свого будинку. Як інформує «Главком», про це повідомила поліція Одеської області.

За клопотанням слідчих суд відправив 31-річного чоловіка під варту без права внесення застави.

Раніше слідчі оголосили йому підозру за п. 2. ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство малолітньої дитини. За скоєне фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

За даними слідства, увечері 18 червня Соломійка каталася на самокаті поблизу свого будинку. Тоді 31-річний чоловік, який проживає неподалік, запросив її в гості. Дитина без вагань погодилась, адже раніше неодноразово спілкувалась із сусідом. Заманивши семирічну дівчинку до себе додому, чоловік убив її. Попередньо встановлено, що причиною смерті стала механічна асфіксія через удушення.

Наступного ранку чоловік обмотав тіло дитини плівкою, поклав у сумку та вивіз в коробці на таксі за декілька кварталів, де сховав у підвалі поруч із житловим будинком.

Нагадаємо, після зникнення Соломії її шукали сотні людей, писало місцеве видання «Думська». Уже наступного дня, 19 червня, поліціянти знайшли її за кілька кварталів від дому.

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Теги: таксі Одеса вбивство поліція чоловік дитина

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