У Швеції продають українську халву в пакуванні російською мовою: що каже виробник

Крім російської, на пакуванні є інформація про товар румунською, німецькою й англійською мовами, українською – відсутня

У Швеції продають українську халву кропивницького виробництва в пакуванні російською мовою. Як інформує «Главком», про це «Суспільному» розповіла кропивничанка Ольга Сержанова. Вона живе за кордоном, українські товари купує в місцевих магазинах. З її слів, пояснити шведським друзям, чому кропивницький виробник солодощів на 11-му році російсько-української війни маркує товар російською мовою, не змогла.

Крім російської, на пакуванні є інформація про товар румунською, німецькою й англійською мовами, українською – відсутня.

Виробник халви торгової марки «Золотий вік» – кропивницька компанія «Три Стар» постачає свою продукцію у понад 20 країн світу. Маркування російською мовою товарів, які продаються за кордоном, генеральний директор підприємства Сергій Кривко пояснив так: «Вироблена продукція компанії, яка призначена до реалізації на території України, обов'язково маркується українською мовою. Щодо продажу товару за межами України, то чинне законодавство не зобов’язує національного виробника маркувати свою продукцію, яка буде поставлятися за її межі. ТОВ «Три Стар» засуджує збройну агресію Росії щодо України. Ми ніколи не мали економічних відносин з державою-агресором і не постачали до цієї країни власну продукцію».

Чому на пакуванні товарів, яку продають за кордоном, відсутня українська мова і чи планують це змінити, генеральний директор компанії Сергій Кривко, не відповів.

«Я не знаю, що мотивувало виробника послуговуватись російською мовою. Це дуже тригерить . До прикладу оці маркери дуже показують справжнє ставлення до мови, до політики, до війни і всього іншого. Це також момент впливу на європейців, які прийдуть до магазину, візьмуть український продукт, а ньому етикетка, написана російською мовою. Що будуть думати ці люди? Я, наприклад, показала цю етикетку своїй знайомій, яка була в окупації, й отримала відповідь: «Не бачу проблеми». А я – бачу», – сказала Ольга Сержанова.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови, як державної» набув чинності в липні 2019 року. Згідно з ним, мовою обслуговування споживачів є державна мова. Закон діє на території України й не поширюється за її межами, розказав уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Коли ми говоримо про товари та послуги українського походження за кордоном, то, звичайно, повинні розуміти, що їхнє застосування та продаж виконується відповідно до національного законодавства тієї держави, де вона поширюється і репрезентована. Якщо ми говоримо про застосування російської мови щодо маркування конкретних товарів, які виробляються на території Кропивницького – в даному випадку найголовніше було б звернутися до керівництва компанії «Золотий вік» із пропозицією і проханням щодо мов, якими маркується товар, додати, найперше, українську».

Зі слів уповноваженого, з початку року отримав від українців 1141 звернення про порушення мовного закону. З них п’ять – із Кропивницького.

«З одного боку – це говорить про невисокий рівень мовної свідомості жителів, які не реагують на порушення мовних правил на території міста та області, а порушення є. Якщо говорити про ті сфери, де вони були помічені – це депутати Кропивницької міської ради. Не так давно ми проводили моніторинг діяльності місцевої ради і зафіксували окремі порушення серед доповідачів, які під час пленарного засідання виступали не державною мовою. У нас є результати комунікації з міськрадою, нам надали пояснення. Ми поставили сувору вимогу – виправити ситуацію. Дві скарги стосуються відсутності стартової сторінки українською мовою у діяльності окремих інтернет-представництв, також є інформація про вивіски недержавною мовою».

Чому на пакуванні товарів, яку продають за кордоном, відсутня українська мова

Відповідальність за порушення мовного законодавства – попередження або штраф. За перше порушення – 3400 гривень, за кожне повторна сума штрафу зростає вдвічі, сказав Тарас Кремінь.

Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів про погрози на свою адресу та загрозу інституції мовного омбудсмена. Він також прокоментував подальші плани після завершення каденції, яка добігає кінця 8 липня 2025 року, адже уряд не висунув його на другий термін.

Також на Кубку України з бодібілдингу трапився скандал: один із учасників виступав під російський реп.