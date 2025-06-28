Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Швеції продають українську халву в пакуванні російською мовою: що каже виробник

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Швеції продають українську халву в пакуванні російською мовою: що каже виробник
Куплена у Швеції українська халва
фото: скріншот із відео

Крім російської, на пакуванні є інформація про товар румунською, німецькою й англійською мовами, українською – відсутня

У Швеції продають українську халву кропивницького виробництва в пакуванні російською мовою. Як інформує «Главком», про це «Суспільному» розповіла кропивничанка Ольга Сержанова. Вона живе за кордоном, українські товари купує в місцевих магазинах. З її слів, пояснити шведським друзям, чому кропивницький виробник солодощів на 11-му році російсько-української війни маркує товар російською мовою, не змогла.

Крім російської, на пакуванні є інформація про товар румунською, німецькою й англійською мовами, українською – відсутня.

Виробник халви торгової марки «Золотий вік» – кропивницька компанія «Три Стар» постачає свою продукцію у понад 20 країн світу. Маркування російською мовою товарів, які продаються за кордоном, генеральний директор підприємства Сергій Кривко пояснив так: «Вироблена продукція компанії, яка призначена до реалізації на території України, обов'язково маркується українською мовою. Щодо продажу товару за межами України, то чинне законодавство не зобов’язує національного виробника маркувати свою продукцію, яка буде поставлятися за її межі. ТОВ «Три Стар» засуджує збройну агресію Росії щодо України. Ми ніколи не мали економічних відносин з державою-агресором і не постачали до цієї країни власну продукцію».

Чому на пакуванні товарів, яку продають за кордоном, відсутня українська мова і чи планують це змінити, генеральний директор компанії Сергій Кривко, не відповів.

«Я не знаю, що мотивувало виробника послуговуватись російською мовою. Це дуже тригерить . До прикладу оці маркери дуже показують справжнє ставлення до мови, до політики, до війни і всього іншого. Це також момент впливу на європейців, які прийдуть до магазину, візьмуть український продукт, а ньому етикетка, написана російською мовою. Що будуть думати ці люди? Я, наприклад, показала цю етикетку своїй знайомій, яка була в окупації, й отримала відповідь: «Не бачу проблеми». А я – бачу», – сказала Ольга Сержанова.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови, як державної» набув чинності в липні 2019 року. Згідно з ним, мовою обслуговування споживачів є державна мова. Закон діє на території України й не поширюється за її межами, розказав уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Коли ми говоримо про товари та послуги українського походження за кордоном, то, звичайно, повинні розуміти, що їхнє застосування та продаж виконується відповідно до національного законодавства тієї держави, де вона поширюється і репрезентована. Якщо ми говоримо про застосування російської мови щодо маркування конкретних товарів, які виробляються на території Кропивницького – в даному випадку найголовніше було б звернутися до керівництва компанії «Золотий вік» із пропозицією і проханням щодо мов, якими маркується товар, додати, найперше, українську».

Зі слів уповноваженого, з початку року отримав від українців 1141 звернення про порушення мовного закону. З них п’ять – із Кропивницького.

«З одного боку – це говорить про невисокий рівень мовної свідомості жителів, які не реагують на порушення мовних правил на території міста та області, а порушення є. Якщо говорити про ті сфери, де вони були помічені – це депутати Кропивницької міської ради. Не так давно ми проводили моніторинг діяльності місцевої ради і зафіксували окремі порушення серед доповідачів, які під час пленарного засідання виступали не державною мовою. У нас є результати комунікації з міськрадою, нам надали пояснення. Ми поставили сувору вимогу – виправити ситуацію. Дві скарги стосуються відсутності стартової сторінки українською мовою у діяльності окремих інтернет-представництв, також є інформація про вивіски недержавною мовою».

Чому на пакуванні товарів, яку продають за кордоном, відсутня українська мова

 Відповідальність за порушення мовного законодавства – попередження або штраф. За перше порушення – 3400 гривень, за кожне повторна сума штрафу зростає вдвічі, сказав Тарас Кремінь.

Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів про погрози на свою адресу та загрозу інституції мовного омбудсмена. Він також прокоментував подальші плани після завершення каденції, яка добігає кінця 8 липня 2025 року, адже уряд не висунув його на другий термін. 

Також на Кубку України з бодібілдингу трапився скандал: один із учасників виступав під російський реп. 

Читайте також:

Теги: Швеція Тарас Кремінь послуги українська мова штраф інтернет закон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Офіс системи пробації Нідерландів
Війна ставить нові виклики для пенітенціарної системи України
11 червня, 08:27
Євген чи Євгеній? Мовознавиця пояснила різницю
Євген чи Євгеній? Мовознавиця пояснила різницю
28 травня, 23:00
Пожежа у багатоквартирному будинку у Києві
Чому горять столичні висотки? Співзасновниця управляючої компанії звернулася до Кличка та громадян
10 червня, 09:46
Річниця чи роковини: що сумне, а що веселе? Мовознавиця пояснила різницю
Річниця чи роковини: що сумне, а що веселе? Мовознавиця пояснила різницю
11 червня, 22:00
«Верифіковані новини». Мовознавиця розкритикувала суспільного мовника за викостання украінглішу
«Верифіковані новини». Мовознавиця розкритикувала суспільного мовника за викостання украінглішу
13 червня, 12:00
У Києві 19 червня пройшов круглий стіл на тему: «Переваги та недоліки різних систем оподаткування в Україні»
Власник компанії SMK Group Денис Парамонов: Програму «Національний кешбек» необхідно розширити на малих і середніх виробників
23 червня, 14:14
Заборона на лов риби у придаткових водах річок (стариці русел, заплави) продовжує діяти 30 червня 2025 року
В Україні завершилася заборона на вилов риби в озерах та ставках:важливі нюанси
11 червня, 16:04
За свої «послуги» ділки брали від 400 до 450 доларів з одного клієнта
У Києві ліквідовано підпільний цех з виготовлення фальшивих водійських посвідчень
19 червня, 12:29
Нові правила допоможуть людям з інвалідністю безпечно користуватися банкоматами самостійно
В ЄС незабаром зміняться банкомати: що слід знати
26 червня, 20:30

Суспільство

Екснардеп нагадав, як Кучма обернув ухвалення Конституції на власну перемогу
Екснардеп нагадав, як Кучма обернув ухвалення Конституції на власну перемогу
У Швеції продають українську халву в пакуванні російською мовою: що каже виробник
У Швеції продають українську халву в пакуванні російською мовою: що каже виробник
Веде щоденник та вирощує полуницю: 100-річна жителька Сумщини розкрила секрет довголіття
Веде щоденник та вирощує полуницю: 100-річна жителька Сумщини розкрила секрет довголіття
Доливали в каву коньяк і травили анекдоти. Екснардеп розказав, як ухвалювали Конституцію у 1996-му
Доливали в каву коньяк і травили анекдоти. Екснардеп розказав, як ухвалювали Конституцію у 1996-му
Військовий встановив рекорд Гіннеса у зоні бойових дій
Військовий встановив рекорд Гіннеса у зоні бойових дій
«Україна є і буде на землі». Зеленський у символічному місці привітав громадян із Днем Конституції
«Україна є і буде на землі». Зеленський у символічному місці привітав громадян із Днем Конституції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 червня: ситуація на фронті
221K
Гонець Путіна неочікувано назвав винного у розв'язанні Третьої світової
157K
Засуджена до 14 років за держзраду матір екснардепки від Партії регіонів, вийшла з СІЗО
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 червня 2025
67K
Безугла назвала ідеального прем'єра
23K
Полонені окупанти відновили оселю матері трьох військових в Ізюмі

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 22:39
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua