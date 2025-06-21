Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

У Києві о 03:00 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Існує загроза застосування балістики.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше ми писали, що у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Крім того, російські терористи вдруге за ніч атакували Харків ворожими дронами. У ніч на 20 червня під атакою російських військ опинились три райони міста. Наслідки повідомив мер міста Ігор Труханов, передає «Главком».

Як спершу повідомив Терехов, удар прийшовся по Новобаварському району. Згодом стало відомо, що «приліт» стався в Основʼянському районі Окупанти атакували приватний сектор.

Нагадаємо, близько 23:00 російські війська здійснили першу за ніч атаку на місто Харків. Під ударом опинились два райони міста: Київський та Шевченківський.

Для атаки ворог використав БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садок.

Через атаку пошкоджено понад 50 автівок. Наразі за медичною допомогою звернулось троє осіб. 

 

Теги: тривога Київ укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нинішня очільниця Софії має намір боротися за посаду – попри очевидний намір міністерства покласти край її керуванню
Весілля у Софії та «розлучення» у Мінкульті. Інтерв’ю з відстороненою директоркою заповідника
26 травня, 12:00
В ході обшуків вилучено медичну документацію військовослужбовців, щодо яких приймалися неправомірні рішення
Прикордонники викрили на корупції голову гарнізонної ВЛК у Києві
21 травня, 08:25
Рятувальни продовжують ліквідацію наслідків у Києві
У Києві триває ліквідація наслідків нічного обстрілу: кадри від ДСНС
24 травня, 05:35
Пошкодження у Києві
Удар по Києву: у ДСНС показали фото наслідків
25 травня, 07:25
Синоптики прогнозують град і шквали вітру швидкістю 15-20 м/с
У Києві та семи областях очікуються грози: де вируватиме негода
24 травня, 19:59
Нинішня очільниця Софії має намір боротися за посаду – попри очевидний намір міністерства покласти край її керуванню
Відсторонили через весілля у Страсну п’ятницю. Директорка «Софії Київської» прокоментувала скандал
26 травня, 17:37
Флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах
Найбільший прапор України 3 червня буде знято: причина
3 червня, 12:13
Ремонтні роботи на проспекті Соборності проводитимуть поетапно без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці
Рух проспектом Соборності частково обмежено до 18 червня
11 червня, 08:20
Добриніна працювала на «МастерШеф» кілька сезонів асистенткою фудпродюсера, а в 14-му сезоні вже була фудпродюсеркою
Суддя «МастерШеф» повідомив про стан колеги, яка через ракетну атаку втратила все
18 червня, 18:50

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
«Укрзалізниця» призначає додаткові потяги до популярних напрямків у літній сезон
«Укрзалізниця» призначає додаткові потяги до популярних напрямків у літній сезон
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилося нове функціональне оновлення
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилося нове функціональне оновлення
СБУ затримала спортивного журналіста за поширення російської пропаганди
СБУ затримала спортивного журналіста за поширення російської пропаганди
Поліція склала 20 адмінматеріалів на двох водіїв за дрифт у Києві
Поліція склала 20 адмінматеріалів на двох водіїв за дрифт у Києві
Під завалами будинку у Києві знайдено кота, який провів там декілька днів (фото)
Під завалами будинку у Києві знайдено кота, який провів там декілька днів (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
80K
Президент Ірану назвав єдиний вихід із конфлікту з Ізраїлем
39K
МАГАТЕ та Росія дійшли згоди у питанні Запорізької АЕС
20K
Російський олігарх закликав «послати куди подалі керівництво МОК»
14K
Де сховані гроші, вилучені вісім місяців тому у Крупи? Відповідь прокуратури

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua