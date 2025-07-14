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Рух фур у Києві заборонено через спеку. Як дізнатись про зняття обмежень

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух фур у Києві заборонено через спеку. Як дізнатись про зняття обмежень
Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т
фото: Станіслав Свирид/Суспільне Київ

Водії можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки 

Сьогодні, 14 липня, Київ закрито для фур і великого вантажного транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва

Кого стосується заборона  

«Увага! Сьогодні, 14-го липня, на території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

У поліції пояснили, що заборона стосується транспорту: 

  • фактичною масою понад 24 т;
  • навантаженням на вісь понад 7 т.

Як водіям дізнатись, коли знімуть обмеження

Водіям нагадали, що рішення про «закриття» столиці для вантажівок схвалили:

  • задля збереження дорожнього покриття;
  • через високі температурні показники повітря +28 градусів за Цельсієм (або й більше).

Уточнюється, що перечекати спекотний період можна на майданчиках для тимчасової стоянки – у смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу.

«Про зняття обмеження ми повідомимо у нашому Telegram-каналі», – наголосили у патрульній поліції.

Нагадаємо, українцям варто готуватися до спекотного тижня, який може завершитися аномальними показниками на термометрах. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 14 липня температура сягатиме до +34°C, а вже через тиждень можливий стрибок до +40°C. Діденко підкреслює, що цей прогноз є попереднім, оскільки він стосується досить віддаленої перспективи. Однак, вона закликає бути готовими до будь-яких серйозних метеорологічних подій, особливо в нинішніх умовах.

До слова, киян закликають не залишати тварин у транспортних засобах у спекотні дні, оскільки це становить серйозну загрозу для їхнього життя та здоров’я. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, залишення домашнього улюбленця напризволяще тягне за собою накладання штрафу на власників у розмірі від 3 400 до 5 950 грн із конфіскацією тварини, якщо перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров’я. 

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Теги: транспорт дороги обмеження спека літо Київ

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