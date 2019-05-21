Забудовник не потягнув «найдорожчий будинок України» на Печерську (фото)



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Елітний будинок добудовуватиме одеський девелопер «Кадорр-Груп»

Житловий комплекс Pechersk Plaza став ЖК «52 Перлина»

Один з найбільш амбітних столичних будівельних проектів останніх п'яти років - ЖК Pechersk Plaza - згорнувся.

У 2015 році компанія «Енергополь-Україна» презентувала киянам ЖК Pechersk Plaza - елітний комплекс, розташований на Нижньому Печерську. Але потягнути такий амбітний проект девелопер не зміг. Обіцянки завершити будівництво в рекордно короткі терміни (ЖК повинен був бути побудований восени 2016 року) так і залишилися обіцянками. Більш того, судячи з усього, «Енергополь-Україна» покинула цей проект, а добудовувати «найдорожчий будинок України» взявся одеський девелопер «Кадорр-Груп». Про це повідомляється в блозі про новобудови Києва «Где в Киеве жить хорошо?».

Особливих змін у проекті не відбулося, але змінилося ім'я комплексу - цей ЖК став черговою, «52 Перлиною» в намисті проектів під управлінням «Кадорр-Груп». Також дещо змістилися терміни закінчення будівництва - тепер ЖК обіцяють добудувати в 4-му кварталі 2020 року.

Будується «найдорожчий будинок України» у непрестижній частині Печерського району, за адресою вул. Бойчука (колиш. Кіквідзе), 17. Новобудову оточують гуртожитки і хрущовки. А над ним підносяться особняки і остов скандального ЖК Royal Hills (раніше - ЖК «Печерський бастіон»).

Як і раніше, це буде 10-секційний 11-поверховий будинок, в плані нагадує букву «П», яка «роз’їхалася».

Комплекс, як і раніше, позиціонується в класі «еліт», і інвесторам обіцяють закриту територію з парком у внутрішньому дворі, високі стелі (3-4 м), багате оздоблення місць загального користування та цілодобовий консьєрж-сервіс.

Зовнішній вигляд будинку спрощувати теж не збираються - будівлю прикрасять золоті куполи, а в обробці фасаду використовують систему утеплення «Бауміт» з утеплювачем з мінеральної вати. Будують будинок по монолітно-каркасній технології, стіни викладають з цегли. Опалення в комплексі буде автономним - за рахунок власної газової котельні.

Більшість квартир в комплексі однокімнатні. При цьому найменший метраж такої становить всього 39 кв. м, що для еліт-класу замало. Площа 2-кімнатних квартир стартує з 60 кв. м, а 3-кімнатних - зі 102 кв. м. Зате в комплексі передбачені дворівневі пентхауси з терасами, і їхня площа стартує зі 172 кв. м.

Обслуговувати ЖК буде власна керуюча компанія, послуги якої обійдуться мешканцям приблизно в 15-25 грн за кв. м.

Сьогодні «квадрат» в ЖК «52 Перлина» коштує $1,6-2,5 тис., в залежності від поверху, на якому розташована квартира (при 100% оплаті). Тобто, мінімальна сума інвестиції в цей проект становить всього $63 тис. за квартиру площею 39,5 кв. м.