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    Забудовник не потягнув «найдорожчий будинок України» на Печерську (фото)

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    Елітний будинок добудовуватиме&nbsp;одеський девелопер &laquo;Кадорр-Груп&raquo; - Забудовник не потягнув «найдорожчий будинок України» на Печерську (фото)
    Елітний будинок добудовуватиме одеський девелопер «Кадорр-Груп»

    Житловий комплекс Pechersk Plaza став ЖК «52 Перлина»

    Один з найбільш амбітних столичних будівельних проектів останніх п'яти років - ЖК Pechersk Plaza - згорнувся.

    У 2015 році компанія «Енергополь-Україна» презентувала киянам ЖК Pechersk Plaza - елітний комплекс, розташований на Нижньому Печерську. Але потягнути такий амбітний проект девелопер не зміг. Обіцянки завершити будівництво в рекордно короткі терміни (ЖК повинен був бути побудований восени 2016 року) так і залишилися обіцянками. Більш того, судячи з усього, «Енергополь-Україна» покинула цей проект, а добудовувати «найдорожчий будинок України» взявся одеський девелопер «Кадорр-Груп». Про це повідомляється в блозі про новобудови Києва «Где в Киеве жить хорошо?».

    Особливих змін у проекті не відбулося, але змінилося ім'я комплексу - цей ЖК став черговою, «52 Перлиною» в намисті проектів під управлінням «Кадорр-Груп». Також дещо змістилися терміни закінчення будівництва - тепер ЖК обіцяють добудувати в 4-му кварталі 2020 року.

    Будується «найдорожчий будинок України» у непрестижній частині Печерського району, за адресою вул. Бойчука (колиш. Кіквідзе), 17. Новобудову оточують гуртожитки і хрущовки. А над ним підносяться особняки і остов скандального ЖК Royal Hills (раніше - ЖК «Печерський бастіон»).

    Як і раніше, це буде 10-секційний 11-поверховий будинок, в плані нагадує букву «П», яка «роз’їхалася».

    Комплекс, як і раніше, позиціонується в класі «еліт», і інвесторам обіцяють закриту територію з парком у внутрішньому дворі, високі стелі (3-4 м), багате оздоблення місць загального користування та цілодобовий консьєрж-сервіс.

    Зовнішній вигляд будинку спрощувати теж не збираються - будівлю прикрасять золоті куполи, а в обробці фасаду використовують систему утеплення «Бауміт» з утеплювачем з мінеральної вати. Будують будинок по монолітно-каркасній технології, стіни викладають з цегли. Опалення в комплексі буде автономним - за рахунок власної газової котельні.

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    Забудовник не потягнув «найдорожчий будинок України» на Печерську (фото)
    Забудовник не потягнув «найдорожчий будинок України» на Печерську (фото)
    Забудовник не потягнув «найдорожчий будинок України» на Печерську (фото)
    Забудовник не потягнув «найдорожчий будинок України» на Печерську (фото)
    Забудовник не потягнув «найдорожчий будинок України» на Печерську (фото)

    Більшість квартир в комплексі однокімнатні. При цьому найменший метраж такої становить всього 39 кв. м, що для еліт-класу замало. Площа 2-кімнатних квартир стартує з 60 кв. м, а 3-кімнатних - зі 102 кв. м. Зате в комплексі передбачені дворівневі пентхауси з терасами, і їхня площа стартує зі 172 кв. м.

    Обслуговувати ЖК буде власна керуюча компанія, послуги якої обійдуться мешканцям приблизно в 15-25 грн за кв. м.

    Сьогодні «квадрат» в ЖК «52 Перлина» коштує $1,6-2,5 тис., в залежності від поверху, на якому розташована квартира (при 100% оплаті). Тобто, мінімальна сума інвестиції в цей проект становить всього $63 тис. за квартиру площею 39,5 кв. м.

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