Столичний забудовник погорів на хабарі у $120 тис (фото)

Затриманий хотів отримати сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки у Києві

Під час спільної операції у Києві 1 лютого НАБУ та САП викрили представника одного зі столичних забудовників. Він намагався дати хабаря голові Державній інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) в обмін на дозвіл про введення в експлуатацію житлового будинку. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, затриманий запропонував очільнику ДІАМ близько $120 тис. за те, аби інспекція незаконно видала сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки в Києві, попри наявні порушення.

Наразі триває досудове слідство, готується підозра затриманому.

Нагадаємо, у Києві посадовці вимагали хабарі за призначення груп інвалідності ветеранам АТО.

Також забудовник під прикриттям «тітушок» вирізав дерева в центрі Києва.