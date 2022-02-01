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    Столичний забудовник погорів на хабарі у $120 тис (фото)

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    Наразі триває досудове слідство, готується підозра затриманому - Столичний забудовник погорів на хабарі у $120 тис (фото)

    Наразі триває досудове слідство, готується підозра затриманому

    фото: пресслужба НАБУ

    Затриманий хотів отримати сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки у Києві

    Під час спільної операції у Києві 1 лютого НАБУ та САП викрили представника одного зі столичних забудовників. Він намагався дати хабаря голові Державній інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) в обмін на дозвіл про введення в експлуатацію житлового будинку. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

    За даними слідства, затриманий запропонував очільнику ДІАМ близько $120 тис. за те, аби інспекція незаконно видала сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки в Києві, попри наявні порушення.

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    Столичний забудовник погорів на хабарі у $120 тис (фото)
    Столичний забудовник погорів на хабарі у $120 тис (фото)
    Столичний забудовник погорів на хабарі у $120 тис (фото)
    Столичний забудовник погорів на хабарі у $120 тис (фото)

    Наразі триває досудове слідство, готується підозра затриманому.

    Нагадаємо, у Києві посадовці вимагали хабарі за призначення груп інвалідності ветеранам АТО.

    Також забудовник під прикриттям «тітушок» вирізав дерева в центрі Києва.

    Теги: НАБУ хабар САП інспекція
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    Столичний забудовник погорів на хабарі у $120 тис (фото)