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    Коронавірус у Києві: найбільше хворих у Дарницькому районі

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    Усього коронавірус подолали 100 804 мешканці столиці - Коронавірус у Києві: найбільше хворих у Дарницькому районі
    Усього коронавірус подолали 100 804 мешканці столиці
    фото: kiev.klichko.org

    До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 129 пацієнтів

    За минулу добу в столиці виявили 1210 хворих на коронавірус. Померли 24 людини. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Кількість хворих на коронавірус у Києві, на жаль, збільшується. 1210 інфікованих виявили в місті минулої доби. Померли 24 людини. Усього за період пандемії в столиці 3015 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 151 133», – повідомив Кличко.

    Серед тих, хто захворіли: 691 жінка віком від 18 до 93 років і 28 дівчаток від одного до 17 років. А також 462 чоловіки віком від 18 до 93 років і 29 хлопчиків від одного до 17 років. Захворіли, зокрема, 28 медиків.

    До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 129 пацієнтів. А також – 424 хворих з підозрою на коронавірус. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за добу в Києві 258 людей. Усього коронавірус подолали 100 804 мешканці столиці.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 302, в Дніпровському – 201, та в Деснянському районі – 184 випадки.

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    Теги: Віталій Кличко Київ коронавірус
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