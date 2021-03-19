Коронавірус у Києві: найбільше хворих у Дарницькому районі

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 129 пацієнтів

За минулу добу в столиці виявили 1210 хворих на коронавірус. Померли 24 людини. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві, на жаль, збільшується. 1210 інфікованих виявили в місті минулої доби. Померли 24 людини. Усього за період пандемії в столиці 3015 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 151 133», – повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 691 жінка віком від 18 до 93 років і 28 дівчаток від одного до 17 років. А також 462 чоловіки віком від 18 до 93 років і 29 хлопчиків від одного до 17 років. Захворіли, зокрема, 28 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 129 пацієнтів. А також – 424 хворих з підозрою на коронавірус. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу в Києві 258 людей. Усього коронавірус подолали 100 804 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 302, в Дніпровському – 201, та в Деснянському районі – 184 випадки.