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    Кількість хворих на грип у столиці незначно зменшилась

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    До медичних закладів за 12-й тиждень госпіталізовано 2033 особи - Кількість хворих на грип у столиці незначно зменшилась
    До медичних закладів за 12-й тиждень госпіталізовано 2033 особи

    Під час карантину на ГРВІ почали менше хворіти діти

    Опубліковано нові дані щодо захворюваності на грип та ГРВІ у Києві. Зокрема стало відомо, що у столиці за 12-й тиждень 2021 року зареєстровано 26 575 хворих на грип та ГРВІ. Спостерігався епідемічний процес низької інтенсивності. Наразі показник захворюваності становить 895,6. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    За його словами, загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 2,2% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 7 490 (зниження на 13,2%), дорослих – 19 085 особи (зростання на 2,9%).

    «У структурі захворюваності діти становлять 28,2%, а на попередньому тижні – 31,8%. 47,1% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилась на 22,2% – зареєстровано 3531 випадок», – розповів Микола Поворозник.

    Він зазначив, що до медичних закладів за 12-й тиждень госпіталізовано 2033 особи, із них 91 дитина.

    Нагадаємо, що у столиці за 11-й тиждень 2021 року було зареєстровано 27 170 хворих на грип та ГРВІ. Відмічався епідемічний процес низької інтенсивності, показник захворюваності становив 915,6.

    Теги: Київ діти грип КМДА населення
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