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Будинок, де розташована «Київська перепічка», продали за 180 млн грн

Катерина Іванова
glavcom.ua
Будинок, де розташована «Київська перепічка», продали за 180 млн грн
Хто став власником будинку з «Київською перепічкою»?
фото з відкритих джерел

Будівля має охоронний статус як пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення

Департамент комунальної власності КМДА у понеділок, 8 січня, провів торги з продажу нежитлових приміщень за адресою Богдана Хмельницького, 3. Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі.

Будівля розташована у самому центрі Києва, поряд біля неї знаходяться ЦУМ, будівля Київради та Бессарабський ринок. Саме у цьому будинку знаходиться «Київська перепічка». Заклад відкрився в 1981 році і фактично є найстарішим київським фаст-фудом.

В аукціоні взяли участь троє учасників: ТОВ «Укрдонінвест», ТОВ «Міцар» та ТОВ «Поділ Естейт Менеджмент». Переможцем стало ТОВ «Поділ Естейт Менеджмент», яке запропонувало за придбання будівлі більше 150 млн грн (без ПДВ).

Бенефіціаром фірми вказана Людмила Яковлєва. У 2015 році вона значилась як акціонерка Асвіо Банку, який контролюють брати Олександр і В’ячеслав Супруненки. У минулому Супруненко В'ячеслав був депутатом Київради від Блоку Леоніда Черновецького, а Олександр Супруненко – колишній народний депутат України від Партії регіонів.

Відомо також, що у серпні бізнесмен В’ячеслав Супруненко двома лотами купив колишній завод «Росинка» в Києві, а у листопаді – оформив на себе «Київхліб».

Нагадаємо, у Києві відремонтували притулок, у якому отримують допомогу постраждалі від насильства.

Раніше Київ надав комунальникам особливі права. Оперативний персонал зможе пересуватися містом у комендантську годину за наявності паспорта та службового посвідчення.

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Теги: Київ депутат ринок партії завод ProZorro притулок авторитаризм бізнесмен

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