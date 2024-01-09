Будинок, де розташована «Київська перепічка», продали за 180 млн грн

Хто став власником будинку з «Київською перепічкою»?

Будівля має охоронний статус як пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення

Департамент комунальної власності КМДА у понеділок, 8 січня, провів торги з продажу нежитлових приміщень за адресою Богдана Хмельницького, 3. Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі.

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Будівля розташована у самому центрі Києва, поряд біля неї знаходяться ЦУМ, будівля Київради та Бессарабський ринок. Саме у цьому будинку знаходиться «Київська перепічка». Заклад відкрився в 1981 році і фактично є найстарішим київським фаст-фудом.

В аукціоні взяли участь троє учасників: ТОВ «Укрдонінвест», ТОВ «Міцар» та ТОВ «Поділ Естейт Менеджмент». Переможцем стало ТОВ «Поділ Естейт Менеджмент», яке запропонувало за придбання будівлі більше 150 млн грн (без ПДВ).

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Бенефіціаром фірми вказана Людмила Яковлєва. У 2015 році вона значилась як акціонерка Асвіо Банку, який контролюють брати Олександр і В’ячеслав Супруненки. У минулому Супруненко В'ячеслав був депутатом Київради від Блоку Леоніда Черновецького, а Олександр Супруненко – колишній народний депутат України від Партії регіонів.

Відомо також, що у серпні бізнесмен В’ячеслав Супруненко двома лотами купив колишній завод «Росинка» в Києві, а у листопаді – оформив на себе «Київхліб».

Нагадаємо, у Києві відремонтували притулок, у якому отримують допомогу постраждалі від насильства.

Раніше Київ надав комунальникам особливі права. Оперативний персонал зможе пересуватися містом у комендантську годину за наявності паспорта та службового посвідчення.