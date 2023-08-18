Посадовиця Дніпровської РДА, яка закупила овочерізок на 300 тис. грн, отримала підозру

Правоохоронці повідомили про підозру посадовиці Дніпровської РДА через держзакупівлі по завищеній вартості

Посадовиця Дніпровської РДА здійснила розтрату бюджетних коштів у розмірі 300 тис. грн

Посадовиці Дніпровської РДА, яка закупляла овочерізки по завищеній вартості повідомили про підозру. Про це повідомила пресслужба МВС.

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Посадовиці Дніпровської РДА, яка закупляла овочерізки по завищеній вартості, повідомили про підозру фото: МВС

Посадовиця уклала договір на закупівлю овочерізок по завищеній ціні, які призначались для використання у закладах громадського харчування в укриттях. Таким чином жінка здійснила розтрату бюджетних коштів у розмірі 300 тис. грн.

За висновками товарознавчої експертизи було підтверджено факт кримінального правопорушення та повідомлено посадовиці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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Посадовиці Дніпровської РДА, яка закупляла овочерізки по завищеній вартості, повідомили про підозру фото: МВС

Жінці загрожує від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

Також управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття.

Раніше повідомлялося, що Дніпровська РДА столиці закупила в укриття конструкторів майже на мільйон гривень.

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До слова, Закарпатська обласна адміністрація хоче відремонтувати дорогу до села Чорна Тиса за 596 млн грн.