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Овочерізки та сковорода за понад 1,5 млн грн: що чиновники купили в київські укриття

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Овочерізки та сковорода за понад 1,5 млн грн: що чиновники купили в київські укриття
До укриттів Києва закупили 12 овочерізок та надтехнологічну сковороду
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Столичні освітні заклади закупили в укриття кухонні прилади за захмарною ціною

Замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку. Про це повідомив депутат Київради Леонід Ємець. 

Тендер оголошено як «Комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях». Дані про нього можна знайти на сервісі Prozorro. Тендер був оголошений на 12 овочерізок Robot Coupe CL50 на суму 1 583 496 гривень. Ціна однієї овочерізки із комплектом насадок становить 131 958 гривень. Цей кухонний прилад оснащений слайсерами для нарізки соломкою, кубиками, нарізки картоплі-фрі, а також набором для приготування пюре.

Також у Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тис. гривень.

Електросковорідка із захмарною ціною
Електросковорідка із захмарною ціною
фото: Леонід Ємець

«Коли ми знайшли тендер на закупівлю в укриття електричних овочерізок за 130 тсяч грн штука, я думав більше мене нічого не здивує. Але супер електрична сковорідка з тачскріном і ціною 720 тис. грн за штуку, це навіть для мішленівського ресторану перебор, не те, що для укриття Дніпровського району!» – обурився Ємець. 

Сковорідка, за інформацією на сайті, здатна на одній площині на різних температурах готувати за запрограмованими рецептами вишукані делікатеси. Проте, як зазначив Ємець, чи справді потрібен такий девайс в укритті?

У коментарях українці також не розуміють, навіщо закладам освіти такі дорогі прилади, і дивуються, чи не планують заклади освіти замість того, щоб навчати дітей, відкривати розкішні ресторани.

Нагадаємо, у Києві завершилася позапланова перевірка укриттів. Як виявилося, лише 65% (3041 об’єкт) із них є повністю придатними для використання. Крім того, ще 973 (21%) об’єктів можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Загалом було проінспектовано всі 4 655 укриттів і сховищ столиці. Зовсім не відповідає технічним вимогам до приміщень, де можуть бути укриття – 641 об’єкт (14%). 

До слова, у Києві мають намір обладнати укриття автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу. Також буде встановлено модульні залізобетонні об'єкти захисту.

Теги: Київ Леонід Ємець укриття

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