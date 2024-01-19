Гонитва за Мазепою. Чим завинив відомий бізнесмен?

Суд арештував директора інвесткомпанії Concorde Capital з можливістю внести 349 млн грн застави

19 січня пізно ввечері Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі. Згідно з рішенням суду, бізнесмен сідає в слідчий ізолятор. Водночас у нього є можливість вийти, сплативши 349 млн грн застави. Варто зауважити, що прокуратура просила для Мазепи арешт з можливістю застави у розмірі 700 млн грн.

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Про кримінальне переслідування відомого бізнесмена стало відомо 18 січня. Новинні стрічки центральних медіа зарясніли гучними заголовками: «Засновника компанії Concorde Capital затримано на кордоні». За даними пресслужби Concorde Capital, інвесткомпанії, заснованої Мазепою у 2004 році, силовики без жодних судових ухвал увірвалися з обшуками, вибивши двері підконтрольного бізнесмену бізнес-центру. Також вилучили особисті речі співробітників. Крім цього, обшуки відбулися в помешканнях співробітників. І знову ж без рішень суду, наголосили у пресслужбі.

Паралельно з цим було затримано Ігоря Мазепу на переході Шегині. «Силовики без ухвали суду провели обшук автомобіля. Так само й інші слідчі дії було проведено без допуску до них адвоката, хоча останній прибув на місце подій», – йшлося у заяві Concorde Capital.

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Ігоря Мазепу було затримано 18 січня 2024 року під час проходження україно-польського кордону на КПП «Шегині» фото: Офіс генпрокурора

Ігор Мазепа, 47 років, директор інвестиційної компанії Concorde Capital, яка працює з 2004 року, надаючи своїм клієнтам повний спектр інвестиційних і брокерських послуг, а також послуг з реструктуризації боргів. У 2014-2016 роках бізнесмен входив до наглядової ради ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», у 2016-2018 роках – до складу наглядової ради «Укрсоцбанку». З 2016 року Мазепа мав близькі контакти з оточенням Петра Порошенка, журналісти «Схем» неодноразово фіксували його нічні візити адміністрації тодішнього президента. У січні 2023 року Мазепа став власником ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» – одного з активів експрезидента Порошенка.

На ранок 19 січня ситуацію прокоментували правоохоронці. Синхронно на трьох офіційних сторінках Офісу генпрокурора, Державного бюро розслідувань і Національної поліції з’явилося повідомлення: топбізнесмен підозрюється у створенні злочинної організації та заволодінні землею дамби Київської ГЕС. Без зазначення прізвища Мазепи правоохоронці наголосили, що фігурантами, окрім засновника інвестиційної компанії, є його брат та кілька інших спільників. За версією слідства, йдеться про земельну ділянку у Вишгородському районі (між селами Хотянівка та Лебедівка) площею понад 7 га вартістю понад 20 млн грн. Цю ділянку незаконно відчужено з державної власності та безоплатно передано у приватну власність підконтрольним особам начебто для ведення садівництва. Більшість з цих осіб були студентами столичних навчальних закладів, які за винагороду поставили підписи у документах.

Правоохоронці оприлюднили схему незаконної забудови дамби Київської ГЕС дані Державного бюро розслідувань

У подальшому землі перепродавали великим забудовникам, а ті замість садів будували котеджні містечка. Щоб уникнути довготривалої та складної процедури отримання дозвільних документів на будівництво та введення будівель в експлуатацію, спритники отримували технічні паспорти з фіктивними даними.

Село багатіїв

Варто більше пояснити, що собою являє ця місцина, до якої нині прикута пильна увага силовиків. Як розповів «Главкому» столичний еколог Олександр Соколенко, передусім дамба Київської ГЕС – це охоронний об’єкт, який покликаний унеможливити затоплення лівобережжя столиці та не допустити можливих техногенних аварій на водосховищі. Попри те, каже експерт, з кінця 1990-х років розпочалася масова забудова дамби. Адже тут мальовничі місяця: з одного боку, вигляд на водосховище та Дніпро, з іншого – дренажний канал, який тамтешні мешканці називають «річка Лебедівка».

Схема роздачі земель дамби Київської ГЕС була такою: місцеві селищні ради видавали акти на право власності на землю, яка насправді перебувала у державній власності (землі лісового фонду).

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Олександр Соколенко ілюструє ситуацію неймовірним прикладом. Навіть міністр екології уряду Азарова Микола Злочевський звів на цій дамбі розкішний маєток.

Міністр екології уряду Азарова Микола Злочевський звів на дамбі розкішний маєток скріншот із програми «Схеми»

За словами співрозмовника, ексміністр незаконно приватизував земельну ділянку під будівництво будинку. Ще частину земель, як говорить Соколенко, новий впливовий хазяїн банально захопив.

З кінця 1990-х років розпочалася масова забудова дамби Київської ГЕС дані з відкритих джерел

«Уся дамба Київської ГЕС від Вишгорода до Лебедівки розкрадена та забудована елітним житлом. Щодо безпосередньо Мазепи – йому належить заміський клуб Goodlife. Заклад розташовано на державних землях, території ДП «Вищедубечанське лісове господарство» та частково на охоронюваних землях гідротехнічного призначення дренажного каналу Київського водосховища», – описує масштаби оборудок еколог Соколенко у Facebook.

Версія бізнесмена

Підозрюваний підприємець Ігор Мазепа (йому інкриміновано створення злочинної організації, незаконна приватизація державного майна і легалізація майна, одержаного злочинним шляхом; максимальна санкція – до 12 років тюрми) відкидає усі звинувачення. У коментарі ЗМІ в коридорі Печерського райсуду Києва, який обирав міру запобіжного заходу, бізнесмен заявив: слідство інкримінує йому незаконну купівлю двох гектарів землі вартістю 7 млн грн. При цьому загальна площа земель дамби Київської ГЕС складає 3 тис. га, зауважив Мазепа.

«Навіть якщо припустити, що хтось вчинив злочин, якісь державні органи, хоча вони (правоохоронці – «Главком») стверджують, що це мій злочин... Однак це аж ніяк не має жодного стосунку до застави 700 млн грн (запропонованої прокурорами – «Главком») або взяття під варту», – вважає підприємець.

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Мазепа зробив важливе уточнення: кримінальне провадження, в якому він фігурує, тягнеться з 2014 року. Але активне розслідування, як він вважає, припало на останні півтора місяці. «… з тих пір, коли сусіди по моїх активах, пішли в тюрму», – зазначив бізнесмен.

У цьому місці зробимо невеликий відступ.

Справа Мазепи є продовженням листопадових підозр від Державного бюро розслідувань, вручених бізнесменам (ділянка одного із них межує із землею Ігоря Мазепи, що на дамбі Київської ГЕС – «Главком») і працівнику Держгеокадастру. Наразі фігуранти перебувають у СІЗО.

«До цього часу розслідуванням займався інший правоохоронний орган. Коли справу передали в ДБР (це було перед самим початком широкомасштабного вторгнення), слідчі провели комплекс слідчих розшукових дій, знайшли документи, які підтверджують, що це землі гідроспоруди шляхом експертиз, і встановили, що є порушення. Після цього були перші підозри та затримання в листопаді минулого року. Тривало розслідування, виявили докази причетності інших громадян, відповідно відбулися затримання та оголошення підозр», – заявило «Главкому» поінформоване джерело в Державному бюро розслідувань.

Ігор Мазепа у розмові з журналістами не виключив, що підвищена цікавість правоохоронців до нього може бути пов’язана з його активною діяльністю у громадському русі «Маніфест 42». Об’єднання створено бізнесом влітку 2023 року для захисту від свавілля тилових силовиків, чиновників та суддів. На сайті вказаної організації вже з’явився Реєстр недоброчесних чиновників, суддів і правоохоронців. Наприклад, туди потрапило двоє суддів Печерського райсуду Києва Сергій Вовк і Олег Білоцерківець.

Безпосередньо Мазепа у рамках «Маніфесту 42» у серпні 2023 року ініціював позов про відкриття дисциплінарного провадження щодо правоохоронців, які вчинили незаконні дії під час обшуків помешкань засновників ТОВ «Села Енерджи». Співзасновником цього підприємства є Мазепа.

Ще цікавий момент. До суду Ігоря Мазепу прийшла підтримати не лише бізнесова тусовка. Тут можна було й помітити колишнього міського голову Ірпеня, одіозного Володимира Карплюка та голову громадської організації «НПУ «Межигір’я» та коменданта держрезиденції Дениса Тарахкотелика. А ще 20 осіб, серед яких народні депутати, заявили готовність узяти на поруки підозрюваного бізнесмена. Однак слідчий суддя Євген Хайнацький відмовився розглядати таке клопотання.

Віталій Тараненко, «Главком»