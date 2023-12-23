Київ замело снігом (фото, відео)

У столицю прийшов потужний снігопад

У суботу, 23 грудня, вдень у Києві розпочався сильний снігопад. Місцеві Telegram-канали показали, що нині відбувається на столичних вулицях.

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Як видно на відео, дороги Києва стрімко замітає лапатим снігом.

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Нагадаємо, що в суботу, 23 грудня очікується дощ в Україні, а також місцями можливий мокрий сніг та сильний вітер. На Київщині в цей день буде хмарно. Синоптики обіцяють невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Швидкість західного вітру становитиме 7-12 м/с.

У Київській області температура повітря вночі та вдень буде від 3° морозу до 2° тепла. У столиці протягом доби стовпчики термометрів покажуть близько 0°.