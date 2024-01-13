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Понад пів сотні рятувальників гасять ТРЦ у Києві

Надія Карбунар
glavcom.ua
Понад пів сотні рятувальників гасять ТРЦ у Києві
Під час гасіння пожежі евакуйовано близько 200 осіб
фото: ДСНС України/Telegram

На місці працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки

У столичному торгово-розважальному центрі «Космополит», що на вулиці Вадима Гетьмана, триває ліквідація пожежі. Загоряння сталося в одному із приміщень на четвертому поверсі. Про це інформує ДСНС.

«Під час гасіння пожежі евакуйовано близько 200 осіб. Евакуація продовжується», – ідеться у повідомленні.

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На місці працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.

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Раніше повідомлялося, що у Соломʼянському районі столиці відбувається евакуація людей із торгово-розважального центру «Космополит», де сталося загоряння. 

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Нагадаємо, у ніч на 13 січня у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у сміттєзбірнику. Рятувальники виявили тіла двох людей. 

Нагадаємо, що раніше на Троєщині в Києві під час руху загорівся тролейбус

Теги: евакуація пожежа рятувальники Київ

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