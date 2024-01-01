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Кличко вдруге зустрів Новий рік із захисниками на передовій

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Кличко вдруге зустрів Новий рік із захисниками на передовій
Кличко відвідав п'ять військових підрозділів, які б'ються з окупантами на найгарячіших ділянках на передовій
фото: КМДА

Очільник столиці заспівав з захисниками новорічну колядку

Мер Києва Віталій Кличко у новорічну ніч привіз захисникам на передову на сході України 80 FPV-дронів, вісім квадрокоптерів Mavic 3 та інше спорядження. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Мер Києва зустрів Новий рік разом з українськими захисниками на лінії фронту на Донеччині. «Наші захисники із фронту передають усім вітання з Новим роком! Уже за традицією, другий рік поспіль зустрічаю з бійцями на Донбасі. Заїхав привітати військових, які б’ються на найгарячіших ділянках фронту на сході України», – зауважив Кличко. Також він заспівав з захисниками новорічну колядку.

Також мер Києва повідомив, що відвідав 26-ту та 92-гу бригади, 5-ту бригаду, батальйони «Свобода» та «Карпатська Січ». «Привезли їм дрони (80 FPV та 8 квадрокоптерів Mavic 3), деяке інше спорядження, про яке вони просили, хімічні грілки, продукти харчування та багато іншого», – додав він.

Віталій Кличко відвідав захисників
Віталій Кличко відвідав захисників
фото: КМДА

«Підтримуємо наших бійців, які героїчно б’ються в надскладних умовах. Без сну, в холоді й багнюці, під постійним вогнем ворога. Сьогодні всі вони згадували свої родини, трохи жартували і загадували одне бажання. Ви знаєте яке! З Новим роком! Нехай він буде для України переможним!» – підкреслив Кличко.

Кличко приїхав підтримати бійців та привіз допомогу
Кличко приїхав підтримати бійців та привіз допомогу
фото: КМДА
Віталій Кличко зустрів Новий рік із військовими
Віталій Кличко зустрів Новий рік із військовими
фото: КМДА

Раніше повідомлялося, що на запрошення військових Віталій Кличко зустрів минулий Новий рік разом із захисниками Бахмуту.

Теги: фронт військові Віталій Кличко Київ

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