«Південь» повідомив про тактику РФ під час масштабної атаки по Україні

Речниця Сил оборони півдня розповіла про відмінності між атаками 29 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року

«Ця атака була спрямована дещо на інші регіони України»

Сьогоднішня масована атака росіян по Україні відрізняється від обстрілу 29 грудня. Маршрути ракет були трошки інші. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Київ 24.

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Гуменюк зазначила, що навіть по пошкодженнях очевидно, що маршрути ворожих ракет були трошки інші.

«Ця атака була спрямована дещо на інші регіони України. Якщо минулого разу, 29 грудня, південь зачепило досить потужно, то цього разу тут ракети фактично не фігурували. Дуже мала кількість ракет дуже швидко проходила нашу зону відповідальності й фактично не було навіть часу зреагувати на їхнє знищення», – пояснила речниця.

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Водночас, за словами Гуменюк, система протиповітряної оборони працювала в насиченому та інтенсивному режимі, оскільки дійсно розуміли, що маршрути прямування ракет можуть бути дуже складними.

Нагадаємо, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, станом на 12:40 у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки.