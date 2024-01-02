Перші кадри після влучання у столичну багатоповерхівку (відео)

У будинку Солом’янського району внаслідок російської ракетної атаки загинули двоє людей

У мережі з'явилися перші кадри після влучання російських загарбників у багатоповерхівку Солом'янського району столиці. Відео опублікувала пресслужба патрульної поліції Києва.

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На кадрах видно загорання на вищому поверсі балкона. Також показано як рятувальники визволяють людей з-під уламків зруйнованих квартир.

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Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки. Глава КМДА наголосив, що неподалік від пошкодженого будинку організували тимчасовий пункт обігріву, де людям надають необхідну допомогу.

Як повідомив Кличко, у просторі Києва та області сили Протиповітряної Оборони знищили 61 ракету, з них – близько 10 «Кинджалів». А також до цього вночі – 13 «шахедів».

Також повідомлялося, що у Києві в багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок російської ракетної атаки загинули двоє людей.