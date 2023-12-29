Масована атака на Україну: куди влучив ворог
Внаслідок атаки є постраждалі та загиблі
Сьогодні під час масованого ракетного удару цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура. Про це повідомив прем’єр-міністра України Деним Шмигаль.
Зокрема:
- є влучання в пологовий будинок і торговий центр (є загиблі) у Дніпропетровській області;
- у Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням. Зафіксовано більше 22 вибухів;
- у Львові (є загиблі), на Сумщині та в Одесі пошкодження житлових будинків;
- у Києві пошкоджено будівлю станції метро «Лук’янівська» та житлові будинки в кількох районах;
- а також афіксовано пошкодження у Львівській, Запорізькій та Київській областях.
«Є постраждалі та загиблі. Співчуття рідним і близьким. Проте Українські сили ППО вкотре продемонстрували високий рівень професійності. Більшість повітряних цілей були збиті», – додав Шмигаль.
Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що у місті також пошкоджено три школи та дитячий садок.
Нагадаємо, маштабна повітряна тривога тривала майже три години.
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