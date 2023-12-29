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Масована атака на Україну: куди влучив ворог

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масована атака на Україну: куди влучив ворог
Наслідки ракетної атаки на Дніпро
фото: Сергій Лисак/Telegram

Внаслідок атаки є постраждалі та загиблі

Сьогодні під час масованого ракетного удару цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура. Про це повідомив прем’єр-міністра України Деним Шмигаль.

Зокрема:

«Є постраждалі та загиблі. Співчуття рідним і близьким. Проте Українські сили ППО вкотре продемонстрували високий рівень професійності. Більшість повітряних цілей були збиті», – додав Шмигаль.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що у місті також пошкоджено три школи та дитячий садок.

Нагадаємо, маштабна повітряна тривога тривала майже три години.

Теги: війна Київ окупанти Львів Одеса ракета

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