Розгляд апеляції у справі Гандзюк може початися наново: деталі з зали суду

Суддя, яка головує у справі Гандзюк, оголосила, що один із суддів може піти у відставку через досягнення 65-річного віку

Розгляд апеляційної скарги на вирок у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк може початися наново через відставку одного із членів колегії суддів. Про це повідомила hromadske із зали суду.

Зазначається, що суддя, яка головує у справі Гандзюк, оголосила, що один із суддів може піти у відставку через досягнення 65-річного віку. Адвокати вважають, що заміна складу суду є підставою для того, щоб справу розглядали наново.

Також повідомляється, що через відсутність третього судді наразі не можуть призначити навіть дату наступного засідання. Спершу канцелярія суду повинна зробити новий авторозподіл суддів, за результатами якого буде обраного нового суддю – замість того, що піде у відставку. Лише після цього мають призначити дату наступного засідання.

Як повідомляє кореспондентка hromadske, адвокати кажуть, що це призведе до відтермінування остаточного рішення. Тим часом у суду залишилося лише 4 роки, щоб притягнути обвинувачених до відповідальності. Якщо до липня 2028-го суд не винесе остаточний вирок, сплине 10-річний строк давності, й обвинувачені зможуть уникнути покарання.

Нагадаємо, минулого року суд виніс вирок ексголові Херсонської облради Владиславу Мангеру та помічнику депутата облради Олексію Левіну. Вони отримали по 10 років тюрми з урахуванням попереднього ув'язнення. Однак обидва подали апеляційні скарги.

Наразі адвокати Мангера закінчили оголошувати свої позиції, але сам Мангер досі не заявив про бажання особисто виступити на судовому засіданні на свій захист, пише юридична компанія «Міллер». Адвокати Левіна та сам він ще навіть не виступали щодо своїх апеляцій на вирок – їхній перший виступ очікували саме на засіданні 3 червня.

31 липня 2018 року радницю міського голови Херсона та відому активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку. З опіками її доставили до реанімації в обласну лікарню. У Катерини постраждали понад 40% тіла – кислота потрапила їй на спину, голову, руку, око. Уже наступного дня санітарним бортом Катерину екстрено перевезли до Києва. Упродовж наступних трьох місяців вона перенесла низку складних операцій. А втім, організм 33-річної жінки не витримав наслідків хімічних опіків. 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла.

За три тижні до смерті під час розмови з журналістами Катерина Гандзюк повідомила, що вважає замовником нападу на неї Владислава Мангера – тодішнього голову Херсонської облради.

Нагадаємо, засуджений за вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Микита Грабчук розповів, що погодився напасти на жінку на прохання свого колишнього командира Сергія Торбіна. За словами Грабчука, йому сказали, що Гандзюк має проросійські погляди, тому її треба «провчити» – завдати тілесні ушкодження, щоб жінка втратила працездатність. Про це повідомляє видання Watchers.

До слова, у березні 2022 року окупанти обікрали та пошкодили квартиру Каті Гандзюк у Херсоні.