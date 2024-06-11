Медведчук знову намагався поновити свідоцтво адвоката: суд ухвалив рішення

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення Київського окружного адміністративного суду

Куму Путіна Віктору Медведчуку, якого звинувачують у держзраді, відмовлено у поновленні права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні. Шостий апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення Київського окружного адміністративного суду. Про це йдеться у рішенні апеляційної інстанції від 7 червня, яке надали громадській ініціативі «Голка» адвокати-позивачі Ілля Костін та Роман Титикало.

«Також, враховує та вважає вірною позицією відповідача в частині того, що теза позивача «Свою независимость в 1991 году Украина получает не в результате национально-освободительной борьбы, а по договоренности с Москвой. Новая экономическая и политическая реальность побуждает российскую элиту не просто предоставить Украине независимость, но и подтолкнуть к ней» суперечить змісту частини преамбули Конституції України, а також її статті 5. Колегія суддів погоджується із тим, що позивач окресленою тезою фактично заперечив очевидний факт національно-визвольної боротьби України за незалежність, яка мала місце на багатьох етапах української історії та до якої мало безпосереднє відношення велике коло людей, в тому числі такі відомі історичні особи як Іван Мазепа, Михайло Грушевський, Євген Коновалець, Степан Бандера та інші (серед яких і Юрій Литвин, і Василь Стус, захист яких був покладений саме на адвоката Віктора Медведчука)», – йдеться у рішення суду.

Як зазначив адвокат Ілля Костін, у Асоціації адвокатів досі діє монополія соратників Медведчука і керівницею цієї організації є Лідія Ізовітова. «У звіті Єврокомісії за минулий рік йдеться про те, що Україна має змінювати законодавство про адвокатуру. Чому його треба змінювати? Цей закон «Про адвокатуру» прийняли за часів зрадника Януковича і посіпака зрадника Януковича, Портнов, цьому дуже радів. Саме цей закон дозволяє соратникам Медведчука з 2012 року тримати у заручниках всіх адвокатів. А з огляду на те, що у нас адвокатура дає кадри в прокуратуру і суди, то ми ставимо під загрозу і судову реформу. Змінити закон — це задача профільного комітету, який очолює нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов, але вони цей процес навіть не починали» – наголосив Костін.

Нагадаємо, у лютому Медведчук вирішив поновити свідоцтво адвоката. Київський окружний адміністративний суд відмовив обвинуваченому.

Як повідомлялося, колишній народний депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ та обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук через свого адвоката добивається повернення українського закордонного паспорта.