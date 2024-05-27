Замах на Зеленського, Буданова і Малюка: The Times дізналась, як СБУ зірвала плани Кремля

Буданова планувалосяи вбити під час скоординованої ракетно-безпілотної атаки

Служба безпеки України викрила мережу агентів ФСБ, які готували вбивство українських високопосадовців, зокрема президента Володимира Зеленського, голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова. Про це повідомляє The Times.

Зокрема Буданова планували вбити під час скоординованої ракетно-безпілотної атаки. Однак протягом кількох місяців СБУ спостерігала за розробниками плану: двома полковниками Управління державної охорони (УДО). Також спостереження вели за третьою людиною, яку підозрювали у роботі на Федеральну службу безпеки (ФСБ).

Вони знали, що трійка планує вбити Буданова і стежать за головою СБУ генерал-лейтенантом Василем Малюком, а також за самим Зеленським, розповів виданню український офіцер. За його словами, під час підготовки до замаху підозрювані привезли до Києва реактивні гранатомети, протипіхотну міну МОН-90 та безпілотники-смертники.

Першого підозрюваного, названого джерелом у правоохоронних органах як полковника Андрія Гука, звинувачують у тому, що він працював на ФСБ з 2014 року. Він нібито завербував другу людину, полковника Олександра Деркача, і передавав групі накази ФСБ.

За словами журналістів, спілкування між вбивцею та його кураторами було перехоплено СБУ за допомогою потужних технологій стеження. Малюк негайно повідомив про це Буданова. На вбивцю накинулась група озброєного реагування, а СБУ підготувала швидку операцію з прибирання його ймовірних співучасників.

«Нашою метою було здійснити одночасний арешт, щоб вони не могли повідомити один одного, щоб вони не втекли», – сказав офіцер.

Один полковник був удома, у своїй київській квартирі, а інший гостював у друзів у Сумській області на північному сході України. Обоє були озброєні. Щоб уникнути небезпечної перестрілки, СБУ виманила їх з відповідних будівель, організувавши несподіваний виклик на роботу.

Спецназ швидкого реагування в костюмах звичайної патрульної поліції розмістився на блокпостах на вказаному маршруті. Попереду автомобіля кожного підозрюваного співробітники СБУ влаштували шоу, ретельно обшукавши кожне цивільне авто, щоб підкреслити, що зупинка була звичайною.

Першого чоловіка затримали порівняно легко. Другий не припаркувався та показав службове посвідчення через вікно. Однак поліцейський зробив вигляд, що не розгледів документ і підійшов ближче до машини, щоб відкрити двері і затримати чоловіка. Підозрюваний намагався втекти, однак його затримали.

Після цього озброєні групи провели обшук у квартирах двох співробітників УДО. Там вони знайшли вибухівку і компоненти безпілотника, заховані в запасних шинах і купі дров, а також схованку з секретним телефоном, повідомив співробітник контррозвідки.

Обидва чоловіки зізналися у скоєному під час допиту. У телефоні були записи, що ідентифікують транспортні засоби та маршрути, якими пересувалися Зеленський і Малюк, можливо, в очікуванні подібного удару, а також повідомлення про їхнє пересування.

Опинившись під арештом, полковники також видали нову інформацію про більш ранню спробу Росії взяти Зеленського в заручники на самому початку війни, сказав офіцер.

«У лютому 2022 року агент номер один отримав завдання виявити інших офіцерів державної охорони, лояльних до Росії, і вбити тих, хто лояльний до України, щоб взяти президента в заручники. Вони повинні були змусити Зеленського зробити відеозвернення з капітуляцією і сказати, що немає причин воювати – або його вб'ють», – розповів підозрюваний.

У перші дні вторгнення перший полковник зайшов так далеко, що зібрав інших охоронців президента і запропонував їм скласти зброю, коли прийдуть росіяни. Однак тоді його колеги з охорони сприйняли таку пропозицію як емоційну реакцію на вторгнення та проігнорували їх. Оскільки він був старшим за званням, вони не стали йому заперечувати.

Видання називає ймовірні причини співпраці підозрюваних із РФ. «Сім'я Гука, яка втекла до Європи і має рішучі проукраїнські погляди, була спустошена його арештом. «Він брехав їм усім. Його дружина думала, що її чоловік захищає свою країну, його діти думали, що їхній батько – український герой. Однак він народився в Росії, що може пояснити його ймовірну зраду. На відеозаписі допитів, опублікованому СБУ, він розповів, що отримував від ФСБ Росії $3000 на місяць, а також додатково $1000 на поїздки для виконання їхніх наказів. Як стверджується, більша частина цієї суми виплачувалася йому і його сім'ї під час візитів до Європи», – йдеться у статті.

Автори з посилання на СБУ підкреслюють, що другий офіцер – Деркач – брав участь просто заради грошей і сподівався, що старший за званням Гук допоможе його кар'єрним перспективам.

За словами журналістів, архітектором нової агресивної стратегії ФСБ вважається заступник директора відомства Сергій Корольов – фаворит Путіна, який, як повідомляється, має глибокі зв'язки з російською мафією. У досьє на нього, наданому The Times українським ГУР, його називають «вовкодавом Путіна». Його завданням є збір інформації про інших членів російського уряду та усунення потенційних конкурентів. Це загадковий персонаж, який народився в Киргизстані, йому близько 60 років, і він вважає за краще працювати в тіні.

Розвідка звинувачує його в організації останнього замаху в якості подарунка Путіну напередодні запланованого святкування 9 травня. В СБУ заявили, що замах був схвалений і координувався особисто директором ФСБ Олександром Бортніковим.

Загалом СБУ вже викрила близько 2,5 тисяч російських агентів в Україні. Однак в Службі безпеки додають, що насправді ніякого проросійського руху в сьогоднішній Україні немає. Російські спецслужби дуже потужні, але поки що СБУ їх переграє.

Нагадаємо, на початку травня 2024 року Служба безпеки України повідомила, що викрила мережу агентів служби ФСБ, які готували вбивство президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Реалізувати плани мала агентурна мережа. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО.