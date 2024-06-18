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Стрілянина в Києві. Стало відомо, на кого було здійснено напад

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стрілянина в Києві. Стало відомо, на кого було здійснено напад
Журналіст та керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков
скріншот з відео

Садиков відомий критикою казахської влади

Унаслідок нападу у Києві постраждав казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков. Про це повідомила його дружина Наталія.

«Сьогодні в Києві, біля власного будинку, стався замах на Айдоса Садикова», – написала вона.

Наталія Садикова повідомила про замах на свого чоловіка
Наталія Садикова повідомила про замах на свого чоловіка
скріншот

Зокрема, Садиков відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У жовтні 2023 року Садикова було оголошено в розшук у Казахстані за «розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі».

Останнє відео на каналі «Басе», який Садиков вів разом з дружиною, вийшло сьогодні, де президент Токаєв названий «маріонеткою російського впливу».

Зазначимо, що подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з казахстанського Актобе після порушення проти Наталії кримінальної справи за заявою ексдепутата парламенту Марала Ітегулова. Колишній член парламенту визнав наклепницьким матеріал про нього, який, за його твердженням, був написаний Садиковою і опублікований в опозиційній газеті під псевдонімом.

В Україні Садикови отримали статуси біженців.

Крім того, Айдос Садиков на батьківщині зазнавав кримінального переслідування. У 2010 році його засудили до двох років позбавлення волі за звинуваченням у «хуліганстві», вийшов на свободу у 2012-му. Кримінальну справу Садиков і його прихильники назвали сфабрикованою. Айдос Садиков займався активною громадською діяльністю, організовував акції протесту. Він був головою Актюбінської обласної філії опозиційної Загальнонаціональної соціал-демократичної партії «Азат», після виходу з партії намагався створити опозиційний громадський рух «Гастат» і незалежну профспілку на підприємствах нафтовидобувної китайської компанії «СНПС-Актобемунайгаз».

Нагадаємо, у Києві на вулиці Віктора Ярмоли в районі станції метро «Політехнічний інститут» невідомий підійшов до припаркованого автомобіля та вистрілив у чоловіка, який сидів там з дружиною. Після стрілянини зловмисник втік.

До слова, на столичній Оболоні чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці. У момент інциденту він був у стані алкогольного сп'яніння.

Теги: Київ напад журналіст столиця стрілянина

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