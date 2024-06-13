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У німецькому Лімбурзі нашестя голубів: містяни обрали жорстокий метод, як цьому протидіяти

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У німецькому Лімбурзі нашестя голубів: містяни обрали жорстокий метод, як цьому протидіяти
За вбивство голубів проголосувало близько 53% учасників референдуму
фото з відкритих джерел

Німецька асоціація захисту тварин розкритикувала плани міської влади

Мешканці німецького Лімбурга проголосували за те, аби душити голубів заради скорочення їхньої популяції. Про це пише Spiegel.de.

Наразі в місті проживає від 700 до 1000 голубів. У комітеті з охорони навколишнього середовища вважають, що це занадто багато, тому посадовці запропонували зменшити популяцію. Ще в листопаді минулого року більшість міських депутатів підтримали це і проголосували за винищення голубів.

У червні ж поряд з голосуванням за депутатів Європарламенту та голову ради району мешканці міста у неділю мали відповісти на питання місцевого референдуму про те, чи треба боротися з надміром у місті голубів шляхом їхнього удушення.

За таке рішення проголосувало близько 53% учасників референдуму.

Запропонований метод викликав резонанс через свою жорстокість: людина має заманити птахів у пастку, з якої вони не мають шансів вибратися, і потім швидко зламати шию.

Міністерство охорони навколишнього середовища федеральної землі Гессен заявило, що вбивство птахів «є крайнім варіантом після ретельного вивчення більш безпечних для тварин альтернатив». Німецька асоціація захисту тварин розкритикувала плани міської влади, заявивши, що вони є не тільки етично неприйнятними, але й такими, що суперечать принципам захисту тварин.

Втім, спершу місцева влада повинна уточнити, чи справді є потреба у використанні цього методу з урахуванням нинішнього заселення міста птахами.

Нагадаємо, українка розповіла, яка помилка коштувала їй у Німеччині 1000 євро: вона хотіла погодувати голубів, але за законами Німеччини робити це суворо заборонено.

До слова, дослідники із Шаньдунського науково-технічного університету (Китай) розробили систему дистанційного керування голубами. У мозок птаха вживили електроди, а для живлення використовували сонячну батарею та невелику літієву батарею, яка заряджалася від неї. Сонячна панель та інші елементи закріплені на спині пташки.

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Теги: депутат місцева влада вбивство влада українка

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